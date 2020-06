Contributi per le imprese per far fronte alla crisi

Contributi per le imprese, via alle domande dal 1 luglio al 31 ottobre

Emergenza Covid-19: contributi per le imprese

Nell’ambito delle misure avviate da Regione Lombardia per affrontare la crisi economica causata dall’emergenza epidemiologica da COVID 19, si colloca l’iniziativa i “Distretti del Commercio per la ricostruzione economica territoriale urbana” che prevede la concessione di €100.000 a favore di aspiranti imprenditori, Micro, Piccole e Medie Imprese, singole, in partenariato o costituite in Rete di Imprese con unità locale ubicata nei Comuni di Abbiategrasso e Robecco sul Naviglio.

Abbiategrasso capofila del distretto

Confcommercio ASCOM è partner del Distretto Diffuso del Commercio. Le risorse verranno assegnate dal Comune di Abbiategrasso in qualità di Capofila del Distretto a seguito della presentazione di apposita domanda, da inviare al Comune di Abbiategrasso esclusivamente a mezzo pec comune.abbiategrasso@ legalpec.it , a partire dal giorno 1 luglio 2020 ed entro e non oltre il giorno 30 ottobre 2020. Le domande pervenute oltre il termine massimo previsto e suindicato non verranno ammesse.

Sono ammissibili le spese effettivamente sostenute dall’impresa beneficiaria, ritenute pertinenti e direttamente imputabili al progetto ed i cui giustificativi di spesa decorrano a partire dalla data di 5 maggio 2020. Per determinare l’ammissibilità temporale di una determinata spesa, rileva la data di emissione della relativa fattura. L’aiuto non potrà essere superiore al 50% della spesa ammissibile totale (in conto capitale e di parte corrente) e in ogni caso non superiore all’importo delle spese in conto capitale. L’importo massimo del contributo concedibile a ciascuna impresa non può essere superiore ad €10.000.00.

