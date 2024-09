Da oggi pomeriggio, 2 settembre 2024, fino a venerdì, Confindustria Alto Milanese organizza per la prima volta un laboratorio di elementi di robotica per ragazzi di 12 e 13 anni, che stanno per iniziare la seconda e terza media. Una settimana per stimolare la creatività e imparare giocando,

Confindustria e i laboratori di robotica per piccoli creatori

Lavorando in gruppo, i piccoli creatori accederanno a contenuti di apprendimento digitale sotto forma di video immagini, grafica, animazioni 3D e monteranno passo dopo passo fiori e animali robotici pensati appositamente per far capire la meccanica attraverso la natura. Sperimenteranno inoltre la realtà vituale mediante visori di ultimissima generazione.

Ad assisterli in qualità di tutor, i giovani studenti dell’IFTS meccatronica, il corso post diploma nato dalla partnership con l’Istituto Bernocchi di Legnano, che prende avvio ogni anno a ottobre. Un passaggio virtuale di testimone della passione della robotica da ragazzi più grandi, che hanno già ben chiaro il loro percorso, ai più piccolini, che il futuro stanno iniziando ora ad immaginarlo.

Il commento di Maurizio Carminati