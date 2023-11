Confindustria Alto Milanese: l'assemblea del Gruppo Giovani in forma di evento teatrale

Quest’anno l’assemblea annuale del Gruppo Giovani imprenditori di Confindustria Alto Milanese prenderà la forma di un evento teatrale.

L'appuntamento è per giovedì 29 novembre, alle 10.30, all'Auditorium Don Besana di Busto Garolfo. Avvolti dall’atmosfera curata dal maestro d’orchestra Piergiorgio Ratti, e dalla regia dell’attrice e performer Giulia Odetto, il pubblico sarà accompagnato in un viaggio, che ripercorrerà la storia della manifattura e del suo impatto sociale, dalla Cantoni ai nostri giorni.

Qual è stata l'evoluzione del ruolo della responsabilità sociale di impresa?

Quattro momenti temporali legati a quattro generazioni di imprenditori per capire l’evoluzione del ruolo della responsabilità sociale di impresa, condotti da testimoni dell’impresa di oggi, eccellenze del nostro territorio e non solo.

Un importante momento di riflessione sull’impresa dedicato a studenti del territorio, giovani imprenditori e senior.

Simonetto: "Conoscenza del passato e del territorio e visione del futuro"

Federica Simonetto (nella foto di copertina), presidente del Gruppo Giovani imprenditori Confindustria Alto Milanese, commenta:

"Conoscenza del passato e del territorio, visione del futuro, creatività, intelligenza che innova, coscienza sociale, apertura al mondo, cultura del cambiamento come bene comune sono i temi che vogliamo toccare in un percorso che coinvolge tutta la nostra società affinché il 'Made in Italy' rimanga ancora un modello di riferimento".