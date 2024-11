Il Cavalier Luigi dello storico Forno Ambrosiano di Magenta è stato eletto nel consiglio direttivo di Confcommercio Alto Magentino.

Confcommercio Alto magentino: nel direttivo eletto anche Alemani del Forno Ambrosiano

Lunedì 25 Novembre scorso l’Assemblea del Gruppo Club Imprese Storiche di Confcommercio Milano ha proceduto, presso l’importante location della Sede di Corso Venezia a Milano, all’elezione del nuovo Consiglio Direttivo, avvenuta per volontà dell’assemblea stessa per acclamazione, Organo che sarà in carica nel quinquennio 2024 - 2029.

Per questa prestigiosa occasione Confcommercio Alto Magentino ha presentato la candidatura dello storico Forno Ambrosiano di Magenta, realtà associata che vede quale referente il cav. Luigi Alemani, che riveste anche il ruolo di Presidente della Organizzazione Territoriale di Confcommercio. Con l’elezione del Presidente Alemani, Confcommercio Alto Magentino entra, pertanto, a pieno titolo nel Club che raggruppa le massime eccellenze storiche Iscritte a Confcommercio di Milano, realtà queste che costituiscono un vero e proprio tesoro per i territori di Milano, Lodi, Monza e Brianza.

Le parole di Alemani

“Sono veramente orgoglioso per questa elezione, non tanto per prestigio personale quanto piuttosto per l’importante segnale di attenzione a questo prezioso comporto di imprese che Confcommercio da diversi anni rivolge a questi imprenditori e, in questo modo, al nostro territorio - dichiara il Presidente Luigi Alemani. Entrare nel Consiglio Direttivo del Gruppo Club Imprese Storiche testimonia la forte presenza e rilevanza del nostro tessuto commerciale all’interno del mondo Confcommercio. Attraverso la mia candidatura - prosegue - ho voluto anche valorizzare la storia del Forno Ambrosiano che mi fregio di rappresentare e, soprattutto, la figura di Don Cesare Tagella che nel lontano 1908 decise di dare vita a questo forno per migliorare le condizioni di vita dei contadini del tempo. Per contrastare le modestissime condizioni di quella gente - spiega Alemani - Don Tagella ebbe l’idea di realizzare un Forno Cooperativo in cui si garantiva un pane ben cotto e dove il costo corrispondeva alla quantità della pasta. Durante i periodi di carestia e delle Guerre Mondiali, il forno divenne un punto di riferimento imprescindibile della solidarietà magentina. Dalla sua fondazione - conclude - il Forno Cooperativo Ambrosiano ha conosciuto un lento ma costante sviluppo fino a rappresentare, oggi, una delle realtà più conosciute non solo a Magenta ma nell’intero territorio circostante, realtà apprezzata anche per le innumerevoli iniziative realizzate in sinergia con le varie Organizzazioni tra le quali, ovviamente, la nostra Confcommercio Alto Magentino e le attività commerciali del territorio”.

Le parole del direttore Simone Ganzebi