Con l’arrivo delle prossime festività natalizie, Confcommercio Alto Magentino, da sempre impegnata nel valorizzare, sostenere e promuovere il tessuto imprenditoriale e le attività commerciali locali, ha realizzato l’iniziativa NATALESOTTOCASA.

Con Confcommercio Alto Magentino si festeggia il Natale sottocasa

Progetto che si prefigge l’obiettivo di invitare la cittadinanza, la clientela e i visitatori dei numerosi Comuni che rappresenta, a scegliere i prossimi regali o indirizzare i propri acquisti natalizi presso i negozi della zona che offrono, quotidianamente, non solo i prodotti e i servizi che presentano ma, soprattutto, tanta passione, qualità, attenzione al cliente e a quelle relazioni personali che oggi rappresentano il vero valore di questo tessuto di piccole e micro-realtà.

Sono già 25 i negozi, gli esercizi e le attività che hanno immediatamente aderito a questo progetto che ha, tra l’atro raccolto, il pieno sostegno dei Distretti del Commercio dell’Altomilanese, che vede a capofila il Comune di Inveruno, il Distretto del Commercio del Nord Ticino con Castano Primo nel ruolo di capofila ed il Patrocinio diretto del Comune di Magenta e di Robecchetto con Induno.

Un negozio diffuso su tutto il territorio

“Il progetto che, come Confcommercio Alto Magentino, abbiamo realizzato, rappresenta quanto una visione di rete e condivisione di obiettivi possa generare dando corpo ad un vero e proprio negozio diffuso sul territorio verso il quale indirizzare le proprie scelte per i regali dell’ormai prossimo Natale. Non è ovviamente una iniziativa che vuole dare corpo ad una alternativa commerciale a quanto offre la Grande Distribuzione, numerosamente presente e vicina sul territorio, quanto piuttosto ricordare che su questo stesso ambito sono presenti preziose attività che offrono qualità, attenzioni ma, soprattutto, tanta passione e relazioni personali - sottolinea il Direttore di Confcommercio Alto Magentino Dott. Simone Ganzebi - peculiarità, queste, che creano quella cornice ideale per vivere il Natale nei nostri piccoli Comuni che, senza queste attività, questi negozi e vetrine accese, sarebbero certamente meno pregni di quella magia che caratterizza questo speciale momento dell’anno”.

L’invito di Confcommercio, quindi, è certamente quello di indirizzare le proprie scelte verso questi negozi, che sono facilmente identificabili attraverso l’apposita vetrofania esposta in vetrina e all’interno delle stesse attività ma anche, più in generale, rivolgersi al tessuto commerciale locale di ciascun paese identificando solamente come alternativa l’offerta proposta dal mercato digitale che non proietta, quanto meno direttamente, sul territorio, la passione e luce delle vetrine di questi nostri preziosi negozi.