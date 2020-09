Cda di Asm, a breve la nuova riunione. Lanticina: “Si può far meglio e di più”

Cda di Asm, Azienda speciale multiservizi di Magenta: il Consiglio di amministrazione si riunirà entro settembre. L’annuncio del presidente Elisabetta Lanticina.

Cda di Asm, presto la nuova riunione

Il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Multiservizi di Magenta si riunirà entro settembre. “All’ordine del giorno, attualmente in fase di definizione, vi saranno numerosi provvedimenti finalizzati a dare un rinnovato forte impulso qualitativo all’attività dei servizi offerti ai Comuni soci e, quindi, agli utenti finali – spiegano dall’azienda – Si tratterà del primo Cda operativo presieduto dal nuovo Presidente, avv. Elisabetta Lanticina, la quale ha già avviato un intenso lavoro di confronto riorganizzativo con il direttore generale e il responsabile del personale al fine di ottimizzare al massimo le risorse di cui l’Ente dispone”. La priorità, tra le altre, della Presidente Lanticina in questi giorni “è stata quella di intervenire con determinazione nella gestione, cura e manutenzione del verde pubblico. Ha già rivisitato i vari contratti di fornitura e con il suo staff sta operando per far sì che i servizi offerti dell’Asm siano un’eccellenza per il territorio e non potenziali fonti di disappunto da parte degli utenti. Si può far meglio e di più: questo l’obiettivo che intendo perseguire. Per poter raggiungere questo risultato confido nel sostegno e nella collaborazione dei qualificati membri del Cda, sia di tutto il personale dell’Asm”.

