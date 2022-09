Caro energia e imprese: le parole di Confcommercio

Preoccupazione da parte del presidente di Confcommercio Magenta e Castano Primo che ha voluto parlare di caro energia e imprese.

Sul tema “caro energia” Confcommercio si è immediatamente adoperata non solo per garantire la necessaria e doverosa vicinanza alle Imprese che rappresenta sul territorio ma anche per garantire una reale fotografia della pericolosa situazione che si sta delineando.

“Confcommercio nelle scorse settimane ha prontamente voluto raccogliere la voce dei propri Iscritti – sottolinea il Segretario e Responsabile Simone Ganzebi – attraverso un sondaggio dal quale è emerso un quadro oggettivamente preoccupante. La crescita dei costi di approvvigionamento dell’energia, in un solo anno è pari al 181% nel dettaglio alimentare, al 161% per alberghi e strutture ricettive, al 123% per il settore della ristorazione e rispettivamente al 119% e al 116% per i comparti dei negozi non alimentari e dei servizi. Questo scenario, evidentemente, determina una inevitabile incidenza negativa sui fatturati delle Imprese. Con una media, per tutti i settori del 121%. Dati, questi, che aiutano a comprendere come il caro-energia incida nei conti delle Attività e come i tanto attesi aiuti siano indispensabili per non assistere a gravi perdite tra le Imprese e, quindi, posti di lavoro ”.