Attività storiche: sono 52 quelle di Milano e provincia premiate nel 2023

É partita da Milano la seconda edizione dell'evento 'itinerante' di premiazione delle Attività storiche riconosciute da Regione Lombardia. Sono 52 nel capoluogo e in provincia.

“In questa stagione - ha spiegato l'assessore regionale allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, promotore della manifestazione che si è svolta a Palazzo Lombardia - a livello lombardo, abbiamo riconosciuto più di 400 attività storiche, 52 per Milano e il suo territorio. Esercizi commerciali e artigianali che rappresentano un presidio sociale e sono fondamentali per la nostra filiera economica. Regione continuerà a sostenerli non solo col premio, ma con gli strumenti di sostegno”.

Insieme all'assessore Guidesi hanno consegnato il 'marchio identificativo' dedicato a negozi, locali e botteghe artigiane che hanno svolto la propria attività senza interruzioni per un periodo non inferiore a 40 anni, l'assessore regionale al Territorio e Sistemi verdi, Gianluca Comazzi, e il presidente della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, Carlo Sangalli.

“Un'iniziativa - ha sottolineato Guidesi - per ribadire il nostro grazie a chi contribuisce a fare grande la Lombardia. Queste realtà sono il cuore pulsante del tessuto economico lombardo che, in tutti questi anni, nonostante le difficoltà, sono state in grado di resistere e innovare. Commercianti e artigiani che rappresentano anche un presidio sociale delle Comunità: un orgoglio per tutta la Lombardia. Spesso - ha proseguito Guidesi - si tratta di esercizi a conduzione familiare: storie di persone che, generazione dopo generazione, vincono la sfida quotidiana del lavoro e sanno restare competitivi. A loro va il ringraziamento di Regione Lombardia, per quello che hanno fatto e per quello che faranno”.