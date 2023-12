Intervento di Paolo Galassi, Presidente A.P.I., l’Associazione delle Piccole e Medie Industrie di Milano, Monza, Pavia, Lodi e Bergamo, aderente a Confartigianato Imprese in vista del 2024.

Associazione piccole e medie imprese: dati e bilanci del 2023

«Lasciamo il 2023 con uno sguardo all’incertezza. L’instabilità geopolitica, i tassi che frenano l’accesso al credito (quindi, gli investimenti!!), la recessione di alcune economie, la volatilità dei prezzi e gli anni di crisi, sono tutte zavorre che pesano sulle spalle di noi piccoli e medi imprenditori".

L’Ufficio Studi di A.P.I. ha raccolto il sentiment flash delle PMI associate ubicate nel territorio del Sud Ovest Milano. Alla domanda “come ha chiuso il 2023?” hanno risposto: il 39% in positivo, il 33% in negativo, il 28% ha preferito non rispondere.

Alla domanda, “2024, i prossimi mesi saranno caratterizzati da…?” emerge per il 54% incertezza, contrazione per il 29%, mentre solo per il 17% crescita.

Perché? Il 49% è timoroso rispetto alla debolezza economica di alcuni paesi – dalla recessione tedesca, al rallentamento della Francia, a quello USA -, il 19% sta affrontando le transizioni energetica, digitale e sostenibile (quindi con investimenti importanti), il 15% non trova personale qualificato e, quindi, deve rinunciare ad alcune commesse con conseguente perdita di fatturato, l’9% sta valutando la vendita dell’azienda, l’8% ha risposto non so.

Il ruolo dell'Italia e dell'Europa

L’export extra UE regge soprattutto per la meccanica di precisione, il lusso e i prodotti di alta qualità made in Italy.

“Se l’Italia è ancora una potenza produttiva a livello europeo e mondiale, lo dobbiamo alle MPMI e alla nostra capacità di imprenditori di credere nel fare impresa”.

Le richieste di Api