Asm, ai comuni soci distribuite riserve per quasi 170mila euro

Ottime notizie per Asm. La multiservizi del Magentino (che tra i comuni partecipi vede (Magenta, Bernate, Boffalora, Corbetta, Cuggiono, Marcallo, Mesero, Ossona, Robecco sul Naviglio, Santo Stefano Ticino e Sedriano) conferma di avere i conti in ordine e ha approvato una distribuzione di riserve per 169.950 euro, da riconoscere ai soci in funzione delle diverse quote di partecipazione.

Asm, ai comuni soci riserve per 170mila euro

Un traguardo che va ad aggiungersi alla precedente distribuzione di un milione di euro di riserve avvenuta lo scorso aprile. Si tratta - precisano dall’azienda - di una decisione presa nel rispetto dell’equilibrio finanziario e tenuto conto degli investimenti previsti nel bilancio di previsione 2024 e nel piano di investimenti per il triennio 2024-2026.

Ma non è l’unica nota positiva, perché la semestrale 2024 ha fatto registrare un incremento del fatturato pari ad oltre il 10% rispetto allo scorso anno, già in crescita a doppia cifra rispetto al 2022.

Risultati analoghi sono stati rilevati anche dalle due principali partecipate di Asm: Aemme Linea Ambiente e Aemme Linea Distribuzione. La prima ha visto crescere il proprio fatturato semestrale di 2 milioni e 580 mila euro attestandosi a 23 milioni e 587mila euro, con un aumento di 2 milioni e 580 mila euro rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. L’utile netto del semestre è stato di 727 mila euro, in netta crescita rispetto al primo semestre del 2023. Ottima la posizione finanziaria netta, che si è attestata a 5 milioni e 614 mila euro, oltre 300 mila euro in più rispetto alla fine dello scorso anno.

Aemme Linea Distribuzione ha invece chiuso il semestre con un fatturato su del 12,4% rispetto al medesimo periodo dello scorso anno e con un utile netto di 289 mila euro. Molto buona anche la posizione finanziaria netta, che si è attestata a 3 milioni e 926 mila euro, con un incremento di 2 milioni e 823 mila euro rispetto alla fine del 2023.

Il commento del presidente Zanardi

Il presidente di Asm Andrea Zanardi ha commentato:

«Anche quest’anno Asm è riuscita a supportare i propri Comuni soci con una significativa distribuzione di riserve e non si tratta di un risultato scontato. Sono poi davvero soddisfatto per i risultati delle due partecipate Ala e Ald, che hanno conseguito risultati davvero eccellenti. Ala costituisce ormai una presenza consolidata in Lombardia e non è un caso che una realtà imprenditoriale importante come Cap Holding mostri così tanto interesse per questa società. Per contro Ald ha attraversato un periodo difficile ma ne è uscita con risultati tecnici e numeri di prim’ordine»

Zanardi ha poi voluto sottolineare il contributo fondamentale dato rispettivamente dall’ingegner Aldo Amadori e dalla dottoressa Valeria Sanasi, nominati da Asm: