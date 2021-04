Apre un supermercato dove… non si paga. E’ un negozio dove chi non può non paga, ma può fare la spesa comunque. E’ la Bottega della solidarietà che sta per aprire a Cernusco sul Naviglio.

n progetto della Caritas e dell’associazione Farsi prossimo

L’iniziativa, portata avanti dalla Caritas parrocchiale e dall’associazione Farsi prossimo, è rivolta alle famiglie in difficoltà economica, ma anche a tutte le altre. Le prime sono quelle che, una volta che avranno contattato il Centro di ascolto, riceveranno una tessera per poter effettuare gli acquisti nel negozio. La possibilità di “spesa” è calibrata in base alla condizione economica e alla composizione del nucleo. Le seconde sono quelle che saranno chiamate ad aiutare la Bottega, prestando servizio nell’esercizio oppure (o anche) impegnandosi per un anno a rifornirlo di un determinato prodotto.

Il saluto alla conferenza di San Vincenzo

L’iniziativa arriva proprio a poche settimane dalla chiusura dell’esperienza pluridecennale della conferenza di San Vincenzo in città. Un gruppo di volontariato che per oltre settant’anni ha offerto aiuto e sostegno alle famiglie in difficoltà, ma che con l’arrivo dell’emergenza sanitaria è stato costretto allo stop. L’età delle persone che vi operano infatti, ha indotto la Direzione provinciale a invitare i volontari a sospendere l’attività per evitare di esporsi al rischio del contagio. Così alla fine è stato passato il testimone e con le risorse che erano state messe da parte sono state aiutate numerose realtà a Cernusco (l’ospedale Uboldo e la Croce Bianca), ma anche in Italia e in Terra Santa. Si è trattato di un ultimo atto d’amore prima di lasciare il campo ad altre realtà.