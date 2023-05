Aperto il bando a sostegno delle attività commerciali dell'Altomilanese

Si aperto il 2 maggio il bando di Confcommercio dedicato alle attività commerciali del distretto dell'Altomilanese che desiderino accedere ai contributi per migliorare la propria realtà.

Un bando a sostegno delle attività dell'Altomilanese

Il 2 Maggio scorso si è aperto di fatto il Bando del Distretto AltoMilanese, che vede quale capofila il Comune di Inveruno e quali Comuni aderenti quelli di Arconate, Bernate Ticino, Buscate, Cuggiono e Magnago i quali, insieme alla CCIAA Città Metropolitana di Milano ed alla nostra Confcommercio Territoriale di Magenta e Castano Primo hanno dato corpo a questa concreta opportunità finalizzata a rilanciare e valorizzare il Tessuto Commerciale locale anche attraverso l’erogazione di contributi a fondo perduto alle imprese presenti nell’area distrettuale. Le caratteristiche del progetto realizzato, l’ideale collaborazione tra la nostra Organizzazione e le Amministrazioni Comunali ma anche il comprensibile interesse da parte delle imprese alla possibilità di accedere a contributi sino ad un massimo di 5.000,00 Euro esclusivamente in virtù di spese sostenute per i loro esercizi dal 28 Marzo del 2022, ha fatto si che in pochissimi minuti tutti i fondi in dotazione venissero esauriti definendo, in tale via, un importantissimo ed auspicato risultato e successo per il Distretto.

Le dichiarazioni del presidente

“E’ con grandissima soddisfazione che abbiamo avuto modo di verificare a pochi istanti dall’apertura del Bando il completo impiego dei fondi stanziati a beneficio delle imprese – sottolinea il Direttore Confcommercio Simone Ganzebi – soddisfazione questa derivante anche dall’immediata e molto più che fattiva attenzione che come Organizzazione di rappresentanza territoriale abbiamo immediatamente indirizzato alle imprese del Distretto offrendo loro tutte le informazioni e assistenza necessaria alla predisposizione delle domande di accesso ai contributi. Il successo registrato e l’attenzione garantita con questo primo step è, certamente, un importante presupposto ed esempio sul quale costruire il futuro cammino di un Distretto Sovracomunale, quale quello dell’AltoMilanese, che sono sicuro costituirà non solo esempio per gli altri progetti similari della zona ma per quanto riuscirà a realizzare diverrà vera e propria leva di attrattività per le iniziative imprenditoriali presenti e quelle future generando, pertanto, il pieno conseguimento degli obiettivi condivisi con le Amministrazioni Comunali”.

55 aziende hanno partecipato al bando

Le imprese che hanno partecipato al Bando sono ad oggi 55 di cui ben oltre la metà assistita direttamente da Confcommercio che, in ogni caso, è ulteriormente a disposizione per tutti coloro che desiderassero presentare una richiesta di contributi a fondo perduto dato che, per prassi procedurale del distretto, è ancora possibile depositare una domanda in virtù del fatto che si dovrà intraprendere anche le verifiche riguardanti la piena completezza delle richieste presentate che, come detto, hanno superato la dotazione finanziaria disponibile pari a 200.000,00 Euro.

La parte del leone è stata ricoperta dal Comune di Inveruno sulla quale si sono registrate il 40% delle richieste seguito dal Comune di Cuggiono sul quale sono transitate il 25% delle domande e a seguire i Comuni di Magnago e Buscate che hanno registrato rispettivamente l’11% delle richieste di accesso ai contributi concludendo con i Comuni di Bernate Ticino con il 9% e Arconate con il 4%.