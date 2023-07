Ai commercianti di Bareggio le notizie arrivano su Whatsapp

Ai commercianti di Bareggio ora le notizie arriveranno direttamente su WhatsApp. L’Amministrazione comunale ha infatti creato una lista broadcast per avere un rapporto ancora più diretto con le imprese locali appartenenti al Distretto del Commercio.

Per richieste di informazioni sul nuovo servizio è possibile inviare una mail a territorio@comune.bareggio.mi.it.

“Ringrazio l’assessore Paietta e gli uffici per il supporto – aggiunge il sindaco Linda Colombo -. Il canale sarà utilizzato per tenere aggiornati i nostri commercianti su tutte le opportunità e le iniziative messe in campo dal Comune per loro, dai bandi agli eventi. Sostenere le imprese del territorio per continuare ad avere un tessuto socio-economico vivo è uno degli obiettivi della nostra Amministrazione anche in questo mandato”.