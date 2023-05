Accordo fra i Lions e Confcommercio per aiutare l'Emilia Romagna

Collaborazione fra i Lions di Milano e il distretto di Confcommercio di Magenta e Castano Primo per portare un concreto aiuto alle popolazioni alluvionate dell'Emilia Romagna.

Confcommercio a Lions a braccetto per l'Emilia Romagna

A immediata risposta della grave emergenza che in queste ore sta interessando l’intera Regione Emilia Romagna, i moltissimi Comuni ancora interessati da un persistente allagamento che sta comportando anche pericolosi effetti sanitari come i rischi legati ad una potenziale diffusione batterica derivante dalla stagnante presenza di acque e fango e, certamente non in ultimo, le migliaia di persone, famiglie, imprese e attività costrette ad allontanarsi dai propri luoghi lascando alle spalle ogni bene ma anche, purtroppo, tantissimi affetti e sacrifici, la Confcommercio Territoriale Magenta e Castano Primo ha immediatamente raccolto la proposta pervenuta dal Distretto Lions 108ib4 della Città Metropolitana di Milano di dare corpo ad un fattivo accordo di collaborazione finalizzato a ottimizzare la collaborazione fra le due realtà in maniera tale da incrementare i beni da destinare alla popolazione interessata da questo disastro coinvolgendo delle proprie attività Associate che si sono immediatamente prodigate nel riconoscersi quali punti di raccolta sul territorio.

Le parole di Ganzebi di Confcommercio

“Con immediata e pronta attenzione e disponibilità abbiamo inteso supportare questa preziosa collaborazione richiestaci dal Distretto Lions per il quale desidero da subito indirizzare il mio personale ringraziamento al Governatore Marco Accolla ed alla IIVDG Rossella Vitali per aver immediatamente individuato la nostra Organizzazione quale partner fondamentale ed utile nella costruzione di una rete di attività commerciali che si rendessero pronte ad aiutare la Regione Emilia Romagna – evidenzia il Direttore Confcommercio, Simone Ganzebi – segno che ciò che contraddistingue il valore dell’essere Associati Confcommercio e quanto caratterizza l’essere imprenditori Associati e quindi impegnati ad offrire «servizi di valore e non solamente il valore dei propri servizi» inizia ad essere perfettamente percepito anche dalle realtà che, comprendendo questo in Confcommercio possono trovare un partner sul quale contare sempre, come in questa preziosa occasione”.

Al fine di poter ottimizzare i livelli di aiuto e gestire al meglio quelli che sono gli immediati riscontri e sostegni che possono essere indirizzati, tramite la protezione civile e, per la stessa, il gruppo Alert, è stato stilato un elenco dettagliato di quanto necessario affinchè venga raccolto proprio attraverso le realtà commerciali Associate della zona di Magenta e Castano Primo tra le quali, ad esempio, le prime a fornire il loro immediato supporto sono state le attività Aurora Floreale di Jessica Oldani (Via Garibaldi, Magenta), Studio Fotografico SG di Selena Gazziero (Via San Gerolamo, Castano Primo) e Tutto per la Casa di Francesca Rudoni (Corso San Rocco, Castano Primo).