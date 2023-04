Accordo fra Fpt e sindacati: salvati 200 lavoratori

Trovato un accordo sindacale fra i 200 lavoratori della Fpt di Pregnana Milanese dopo la decisione di chiudere lo stabilimento.

Trovato accordo per i 200 lavoratori della Fpt

Opportunità di ricollocazione presso altre sedi del Gruppo per i rimanenti 60 lavoratori in esubero, un incentivo all'esodo e un percorso di outplacement. Questo, in sintesi, quanto prevede l’accordo sottoscritto fra le parti in Regione Lombardia circa la vertenza sulla chiusura dello stabilimento di Pregnana milanese della FPT Industrial SPA, appartenente al Gruppo Iveco Group.

