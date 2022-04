Gli "Xela unplugged" hanno suonato nella prima puntata di "The Band"

Castano Primo

La band, nella quale milita la batterista castanese Fiamma Cardani, si è esibita con "Blurred Lines" di Robin Thicke

"Xela unplugged" tra le band della prima puntata di "The Band" il nuovo talent di Rai Uno.

"Xela unplugged" nella prima puntata del talent

Ci sono stati anche gli "Xela Unplugged" nella prima puntata di "The Band", il nuovo talent di Rai Uno condotto da Carlo Conti e andato in onda venerdì in prima serata. Nella band vi è la batterista castanese Fiamma Cardani (già dietro ai tamburi per Carmen Consoli e per i Matia Bazar) che ha condiviso il palco con Alex Gasp e Luciano Santoro al basso. Loro tra le 16 band selezionate su 2mila che si sono sfidate davanti alla giuria di Carlo Verdone, Asia Argento e Gianna Nannini, poi i tutor ossia Giusy Ferreri, Irene Grandi, Dolcenera, Marco Masini, Federico Zampaglione, Francesco Sarcina, Enrico Nigiotti e Rocco Tanica.

Coach degli "Xela unplugged", che hanno proposto il brano "Blurred Lines" di Robin Thicke, Tanica che però non li ha fatti accedere alla fase successiva. "Ci siamo confrontati La realtà ha superato la fantasia - commenta la band - Unica nota negativa non poter continuare l'avventura. Avremmo avuto ancora tanto da dire. Ci siamo confrontati con band molto valide e conoscere e grandi personaggi, come il maestro Pinuccio Pirazzoli. Ci portiamo a casa un'esperienza unica, che ci ha unito ancora di più come band. Ci siamo fatti ascoltare da tutta Italia per quello che siamo, nudi e crudi, ci siamo portati a casa affetto e consenso da parte del pubblico e degli addetti ai lavori". Qualche piccola anticipazione? "Non crediamo sia finita qui. Ma non diciamo di più, seguiteci su social e youtube e ne vedrete delle belle".