Gli "Xela" al nuovo talent "The band"

Castano Primo

Ci saranno anche gli "Xela Unplugged" a "The Band", il nuovo talent di Rai Uno, condotto da Carlo Conti in prima serata e che prenderà il via stasera, venerdì, alle 21. La band, nella quale milita la batterista castanese Fiamma Cardani (già batterista di Carmen Consoli e dei Matia Bazar), vede alla chitarra e voce Alex Gasp e Luciano Santoro al basso e questa sera sarà tra le 16 band che si daranno battaglia sul palco (che diventeranno così 8) davanti ai tutor Giusy Ferreri, Irene Grandi, Dolcenera, Federico Zampaglione, Marco Masini, Francesco Sarcina, Rocco Tanica, Enrico Nigiotti e ai supergiudici Gianna Nannini, Asia Argento e Carlo Verdone.

La band

Gli "Xela" nascono nel 2009 esordendo sul palco di Mtv nel programma "Trl" invitati per l'uscita del loro videoclip "Venere di cenere" (l’album porterà lo stesso nome). Poi i tre musicisti danno vita a progetti personali: Alex suona anche all'estero (Monaco, Francia e Russia), produce e forma giovani talenti tra cui Gabriella Ferrone con la quale dirigerà l'orchestra del Festival di Sanremo nel 2011, Fiamma e Luciano si affermano come musicisti: la prima, in Italia e all'esterno, con Consoli e Matia Bazar, i secondo si unisce alla band dei Sonohra esibendosi anche all'Arena di Verona. I tre però suonano sempre insieme rivisitando le hits più famose del pop e del rock internazionale in chiave originale e acustica.