"Wolfest music festival", musica live nella frazione

"Wolfest music festival", il grande ritorno della musica live a Cantalupo, frazione di Cerro Maggiore.

Dopo la prima edizione e i due anni di stop per il Covid, riecco il "Wolfest music festival" di Cantalupo, che ha preso il via la sera di ieri, venerdì 24 giugno, e proseguirà oggi e domani. Il maxi evento è organizzato da Il Campanile, col patrocinio del Comune, nel parco di via Vittorio Emanuele.

I gruppi

Dopo la partenza di ieri sera con Drama e Jasper; oggi, sabato (apertura cancelli alli 18), sarà la volta di Eglis, Panzer&Gaibo, Gre Bentade, Keeper Louie, 4 Mura crea e Kabo, poi alle 22 J Records e after show dj set Ancea; domenica (apertura alle 14) Daino, California Serendipity e after show dj set Cocco Dio. Domenica, alle 14, dimostrazione della Protezione civile e cinofili. (tutte le info sulla pagina facebook ufficiale dell'evento".