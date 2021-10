"Walk for life", in 700 alla camminata per combattere il cancro

Senago

Tanti i partecipanti all'iniziativa per la prevenzione

"Walk for life", grande partecipazione alla camminata per la prevenzione sul cancro a Senago.

"Walk for life", 700 partecipanti

Ottima partecipazione alla "Walk for life", camminata partita questa mattina, domenica 10 ottobre 2021, a Senago. Evento promosso da C6 Siloku Onlus in collaborazione con la Virtus Senago ASD e con il patrocinio del Comune di Senago. "C6 Siloku è un ente no profit che sostiene i pazienti oncologici ed i loro familiari in tutto il percorso di cura: dalla diagnosi al follow up, organizzando attività gratuite di supporto psicologico, medico, sportivo, creativo e nutrizionale - è stato ricordato - Non è un caso che l’associazione abbia proprio scelto il mese di ottobre per la prima edizione di

Walk For Life, perché questo è il Mese in Rosa, ossia 31 giorni dedicati alla sensibilizzazione

sull'importanza della prevenzione, intesa come adozione di stili di vita sani, e della diagnosi

precoce dei tumori della mammella. La camminata solidale, nasce proprio da questa volontà: sensibilizzare la comunità locale sull’importanza della prevenzione raccogliendo fondi che saranno poi interamente devoluti per finanziare attività ed iniziative a sostegno dei pazienti oncologici.

Con questa visione nasce anche la collaborazione con Salute Donna, che con il Camper della

Prevenzione, presente proprio nel giorno della camminata, darà la possibilità in loco alle donne

presenti di usufruire di visite senologiche gratuite".

Le foto: