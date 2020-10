Volontari ciceroni di Legnano, visite guidate al Castello

Volontari ciceroni di Legnano, è di nuovo tempo di visite guidate.

Volontari ciceroni di Legnano, nuova proposta

Visite guidate al Castello Visconteo con il Gruppo volontari ciceroni di Legnano. Dopo il successo ottenuto dagli appuntamenti del ciclo “Legnano by night” (nella foto di copertina una delle serate), il gruppo ritorna a coinvolgere la cittadinanza puntando l’attenzione su uno dei monumenti più amati dai legnanesi. I ciceroni intendono ripercorrere la storia architettonica e le vicende legate a questa costruzione, dal Medioevo, quando era punto focale e avamposto strategico di Milano, fino al ‘900. «Al suo interno viene celebrata l’importanza simbolica di Legnano nel Risorgimento italiano per la presenza del Trittico della Battaglia di Legnano di Gaetano Previati, importante pittore attivo tra fine ‘800 e inizio ‘900 che, dopo un’esperienza nella Scapigliatura milanese, fu rappresentante del divisionismo italiano» spiegano le coordinatrici Alessia Cartabia e Giuliana Apicella.

L’iniziativa è gratuita ma l’iscrizione è obbligatoria

Le visite, in calendario per domenica 25 ottobre e domenica 1 novembre, dalle 15 alle 18, si terranno in gruppi di massimo dieci persone all’esterno e di cinque all’interno con obbligo di mascherina, nel rispetto delle norme sanitarie. Per questo motivo la partecipazione richiede l’iscrizione obbligatoria (che si può effettuare scrivendo un’email all’indirizzo gruppociceroni.legnano@gmail.com). L’iniziativa, totalmente gratuita, ha la durata di circa un’ora.

