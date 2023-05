Voci dall'Iran a Pero per "Donna, vita e libertà"

Venerdì 26 maggio, a PuntoCerchiate a Pero, un incontro dal titolo "Donna, vita, libertà" per approfondire la situazione in Iran attraverso le testimonianze di attiviste e attivisti iraniani e Amnesty International.

Donna, vita, libertà, l'incontro a Pero

In seguito all’approvazione, durante il Consiglio comunale del 27 febbraio u.s., dell’Ordine del giorno - 8 marzo, con oggetto “I diritti negati delle donne – Focus – Iran e Afghanistan", il Comune di Pero ha aderito alla campagna promossa da ANCI, con l'impegno a promuovere iniziative di informazione e sensibilizzazione sui diritti negati nei confronti delle donne, delle ragazze e delle bambine in Afghanistan e Iran.

Venerdì 26 maggio alle ore 21 a PuntoCerchiate si terrà un incontro dal titolo “Donna, Vita, Libertà”, per approfondire l’attuale situazione in Iran, con l’intervento degli attivisti iraniani Parviz Shams e Reyhane Tabrizi e della referente di Amnesty International Sara Battistini. A moderare la serata sarà Katia Salvaderi, dell’Associazione Terraluna, porteranno i saluti dell’Amministrazione comunale il Sindaco Maria Rosa Belotti e l’Assessore alle Politiche Culturali Stefania Marano. Durante la serata verrà proiettato un filmato sulla condizione in Iran e gli interventi saranno intervallati da intermezzi musicali a cura dei TempiDisPari.

L’appuntamento, promosso dall’Amministrazione comunale con la collaborazione dell’associazione Terraluna, di Amnesty International e il supporto del Circolo ACLI di Pero, nasce con l’obiettivo di ribadire la solidarietà alla causa della difesa e della salvaguardia delle libertà fondamentali in questi Paesi e l’impegno a farsi veicolo di informazione e sensibilizzazione su quanto sta accadendo in Iran.