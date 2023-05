"ViviAmo la Bici", tutto pronto per la prima edizione

"ViviAmo la Bici", ecco l'appuntamento a Cusago.

"ViviAmo la Bici", via alla prima edizione

Si chiama "ViviAmo la Bici" ed è l'evento promosso da ViviAmo Cusago in collaborazione con la Fiab Abbiategrasso. Domenica 28 maggio, all’ombra del Castello di Cusago, ci sarà un evento incentrato sulla mobilità sostenibile, divertente ed inclusiva, volta a portare l’uso della bicicletta nella vita di tutti i giorni, con un’attenzione particolare ai bambini ed alla loro sicurezza. Al mattino sonoprevisti giochi e prove di abilità per imparare a pedalare, frenare, mantenere l’equilibrio, evitare gli ostacoli. I bambini impareranno a riconoscere i cartelli stradali grazie all’aiuto di personale qualificato. Nella cornice della Corte Madonnina sarà inoltre possibile testare vari tipi di ciclomezzi con la loro versatilità e approfittare dell’angolo della prevenzione con quattro illustri professionisti di Cusago, a disposizione per qualsiasi informazione.

Tutti in bici

Nel pomeriggio è prevista una biciclettata di gruppo per le ciclabili di Cusago, in totale sicurezza, per mettere a frutto gli insegnamenti appresi al mattino. Al termine della giornata, il sindaco di Cusago Giovanni Triulzi consegnerà i patentini a tutti i bimbi assieme ad una sorpresa gentilmente offerta dagli sponsor dell’evento. La giornata si concluderà in oratorio con la panineria, vendita di stuzzichini e tanta allegria per concludere insieme la giornata.