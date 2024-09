Vita e morte: a Legnano l'incontro col filosofo Carlo Serra

Un ospite di rilievo per parlare di un tema di attualità sotto un'altra veste.

Un incontro importante

Guerra non è soltanto lo scontro armato che balza ai disonori delle cronache per l’immancabile scia di morti e distruzione, ma è dialettica, più o meno componibile, fra gli opposti. Proprio come accade in musica e, in questo caso, nella Terza sinfonia di Gustav Mahler, materia della conferenza che il filosofo della musica Carlo Serra terrà giovedì 12 settembre alle 18 nel parco della biblioteca di via Cavour in occasione del terzo incontro del ciclo «La cultura della Pace in un mondo di guerre» all’interno del programma de «La Bella estate». L’ingresso è libero. In caso di maltempo l’incontro si terrà a Palazzo Leone da Perego. «Fissità dell’estate: morte e desiderio nella Terza Sinfonia di Gustav Mahler» è il tema che Serra svilupperà facendo ascoltare passi della imponente composizione del musicista boemo che ha il suo perno nel rapporto fra vita e morte e nel sentimento di profonda pietà per il mondo.

Un ospite prestigioso

Carlo Serra insegna Estetica dei Media presso l'Università di Torino e Teoria dell'immagine e del suono presso l'Università della Calabria. Il suo campo di ricerca è la Filosofia della Musica. A questo tema ha dedicato molti testi, fra cui "Musica, Corpo, Espressione", "La voce e lo spazio", "Come suono di Natura - Metafisica della Melodia nella Prima Sinfonia di Mahler".