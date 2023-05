Visite guidate a Villa Gandini e a Villa Gromo

Il 7 maggio 2023, alle ore 16, la Pro Loco di Robecco sul Naviglio organizza una visita alle ville storiche del paese: Villa Gaia e al giardino di Villa Gromo di Ternengo.

Visite guidate alle ville storiche di Robecco

I partecipanti visiteranno insieme queste due ville storiche che hanno caratterizzato il territorio, due fra le più famose "Ville di Delizia" costruite lungo l'asta del Naviglio Grande. Si parlerà di villeggiatura in campagna, di viaggi sull'acqua e della "via del marmo", di personaggi conosciuti e uomini semplici che hanno contribuito allo sviluppo del bellissimo borgo.

Ritrovo circa 15 minuti prima della partenza in biblioteca Comunale-Palazzo Archinto ingresso da via Matteotti e via corte dell'Arsenale a Robecco.

Posti limitati, prenotazione consigliata al n. 335.70.97.230 o mail all'indirizzo info@prolocorobecco.org