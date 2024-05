Visita dell'assessore regionale al Turismo, Barbara Mazzali, a Villa Litta di Lainate: "Un gioiello vicino a Milano e con scorci unici".

Villa Litta a Lainate, una meta turistica a pochi passi da Milano

“Villa Visconti Borromeo Litta a Lainate è un gioiello del Rinascimento lombardo, che, al suo interno, offre la meraviglia di un sistema di fontane e giochi d’acqua tra i più pregiati d’Europa. Un tesoro da far conoscere maggiormente ai nostri turisti”.

Così l’assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale, Moda, Design e Grandi Eventi di Regione Lombardia, Barbara Mazzali, mercoledì in visita alla villa costruita nel 1585 per volontà del conte Pirro I Visconti Borromeo in quella che è oggi la Città Metropolitana di Milano.

Foto 1 di 3 Foto 2 di 3 Foto 3 di 3

Una dimora storica che dà lustro al Milanese

“E’ un luogo che dà lustro all’Hinterland milanese e chi atterra nel capoluogo lombardo deve sapere che a pochi chilometri dal centro città, ci sono attrazioni preziose come Villa Litta- osserva Mazzali- Nota per gli splendidi giardini all’italiana e il Ninfeo, la Villa offre un’esperienza inebriante: stanze affrescate, statue neoclassiche, fontane di prezioso marmo di Candoglia o di Carrara, ambienti decorati da meravigliosi mosaici realizzati con pietre di fiume”.

Grotte e giochi d'acqua, un luogo dove regna il bello

“A secoli di distanza, suscitare meraviglia sono ancora oggi le grotte artificiali costruite nel Cinquecento e gli ‘scherzi d’acqua’ – azionati da invisibili fontanieri – che facevano divertire la nobilità dell’epoca. Uno spazio pensato e accuratamente studiato per divertire e appagare il gusto del bello, in perfetto ‘stile lombardo”, sottolinea ancora l’assessore regionale. Foto 1 di 4 Foto 2 di 4 Foto 3 di 4 Foto 4 di 4

Con guide esperte in un tour affascinante

Le visite guidate alla Villa Litta Borromeo di Lainate ripercorrono tutte le bellezze e le trasformazioni della Villa, che nel corso dei secoli, ha ricevuto gli elogi di importanti ospiti, da Stendhal a Carlo Porta, da Ugo Foscolo a Cesare Cantù, che ne cantano una straordinarietà che ancora oggi si coglie in ogni angolo.