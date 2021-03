Vigili del Fuoco volontari di Inveruno, la festa di Sant’Antonio ai tempi del Covid

Vigili del Fuoco volontari di Inveruno, la festa in forma ridotta a causa dell’emergenza sanitaria.

Vigili del Fuoco volontari di Inveruno, il grazie delle autorità

Una festa di Sant’Antonio un po’ diversa da quelle che si era abituati a vedere. A causa dell’emergenza Covid, infatti, il tradizionale appuntamento insieme ai Vigili del Fuoco volontari di Inveruno è stato vissuto in maniera “ridotta” con le misure anti-contagio. L’evento si è svolto oggi, domenica 21 marzo 2021, all’esterno del distaccamento di via Lazzaretto.

I pompieri hanno inviato l’omaggio floreale ai loro Caduti, poi la benedizione alla presenza del parroco e del sindaco Sara Bettinelli. Da parte della comunità un grande grazie per l’impegno quotidiano dei volontari (49) sempre in prima fila nell’emergenza (2 gli interventi di media al giorno). Nel pomeriggio si è svolta anche la lotteria online (nella foto sotto, tutti i numeri vincenti).

Il grazie del sindaco

“Un grande ringraziamento per tutto quello che fanno – ha commentato il primo cittadino Sara Bettinelli – Quest’anno, purtroppo, festeggiamo questa ricorrenza in un modo un po’ diverso ma non abbiamo perso l’occasione di dedicare loro un momento di incontro e di benedizione come segno di riconoscenza per il loro grande impegno. Nell’anno appena trascorso sono riusciti a superarsi in quanto sempre fatto al servizio della comunità e del territorio, supportando moltissimo anche l’Amministrazione comunale ed essendo sempre al fianco della popolazione, diventando un punto di riferimento importante. Grazie, quindi, per quello che fanno e complimenti vivissimi per tutto”.

“Il vostro lavoro è concretezza del lavoro e concretezza del Vangelo” ha ricordato il sacerdote.

Le foto: