Viaggio virtuale nella necropoli scoperta in paese

Necropoli scoperta a Canegrate: ecco l'evento per scoprirla in realtà virtuale.

Necropoli in paese, ecco l'evento

L’Amministrazione comunale di Canegrate riscopre la "cultura": sabato 5 novembre 2022, a partire dalle 10 al polo culturale di Piazza Unità d’Italia, tutto pronto per l’evento "Dall’età del bronzo al digitale", che porterà tramite un nuovo sito e una nuova app la "cultura" (ossia i ritrovamenti antichi nella zona di santa Colomba) di Canegrate online.

L’evento presenterà il nuovo sito della "cultura" di Canegrate e la nuova applicazione che farà immergere i cittadini in un vero villaggio dell’età del bronzo, il tutto tramite dei visore di realtà virtuale che saranno disponibili in biblioteca. La giornata sarà caratterizzata da tantissimi momenti, dedicati a tutti i cittadini di Canegrate a partire da laboratori per i più piccoli.

Gli ospiti

Saranno presenti, oltre alla Giunta, i rappresentati della Soprintendenza archeologica, Belle arti e Paesaggio della Città metropolitana di Milano, e alcuni membri della famiglia dell’archeologo Ferrente Ridattore e dell’ingegnere Guido Sutermeister che durante gli anni ‘50 avevano portato agli scavi e alla scoperta della necropoli canegratese.