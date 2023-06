Via al Rugby Sound 2023: a far ballare ci hanno pensato Planet Funk e Motel Connection

Rugby Sound a Legnano, successo per la prima serata dell'edizione 2023 del festival.



Rugby Sound, inizio col botto

La prima serata del Rugby Sound Festival non ha tradito le attese della vigilia. Nella splendida cornice del Castello di Legnano, la sera di ieri giovedì 29 giugno 2023 è partita l’edizione del 2023 con i Planet Punk che hanno acceso la rassegna musicale. Lo storico gruppo nato è tornato per la terza volta sul palco legnanese proponendo i brani storici che hanno segnato la musica italiana come "The switch", "Inside all the people", "Who Said". Hanno portato sul palco la graffiante cover della canzone di Nancy Sinatra "These Boots Are Made for Walkin", prodotta per il film "La kryptonite nella borsa" di Ivan Cotroneo. Nella corsa della serata hanno dato sfogo al loro sound unico e ricercato. Maestri sulla ricerca degli arrangiamenti e in una continua sperimentazione, che accolgono contaminazioni di gruppi Depeche Mode, The Killers, Clash, Underword. Nel 2023 hanno pubblicato i nuovi singoli "The Worlds End" e "Any Given Day" che anticipano l’uscita del nuovo album previsto in autunno.



Oltre il suono hanno voluto dedicare un toccante momento in memoria del loro storico compagno di viaggio e cofondatore Sergio della Monica scomparso nel 2017 e suonando anche la sua canzone preferita, "Peak". Commovente la versione di "Another sunrise" dedicata invece a Valerio Bonalumi presidente della Shining production, per il quale il cantante Alex Uhlmann ricorda l’amico abbracciando il piccolo Roy, figlio del "Pres", salito sul palco in ricordo del papà scomparso.

Soddisfazione da parte di Katia Tonoli, presidente del fan club Planet Punk: "Loro non deludono mai e, nonostante il cattivo tempo, hanno dato il meglio, come sempre. Il bello di questo gruppo, per noi cha andiamo sempre a vederli, è assistere sempre a uno spettacolo con suoni differenti e una scaletta di brani mai scontata".





E poi i Motel Connection: band di musica elettronica, nata da un progetto musicale di Samuel (voce dei Subsonica), Pierfunk (ex bassista dei Subsonica) e Pisti (dj house). Nel corso della loro carriera sono passati dal progetto elettro-pop al Playroom, cioè scrivere le canzoni in studio davanti alle persone per valorizzare le capacità solistiche dei musicisti del gruppo. I Motel portano sul palco un ritmo travolgente con le loro hit come "I feel love", colonne sonore e improvvisazioni con diversi strumenti. Si assiste a un vero e proprio laboratorio di suoni, una fabbrica che tira fuori melodie "inedite" che il pubblico cerca di catturare in una danza infinita.



La pioggia non rovina la festa

Nonostante ci sia stata la pioggia la prima serata del Rugby Sound è andata molto bene.

Nadir Lago, titolare del Food Truck Festival, ha commentato:

"Siamo contenti e mi sembra che il pubblico abbia apprezzato i nostri prodotti - ha commentato- C’è stata una buona affluenza i tempi di attesa sono stati molto contenuti, buona la prima".

L'assessore alla Cultura Guido Bragato ha dichiarato:

"È stata una serata molto bella con tanta gente. E’ andato bene tutto bene nonostante la pioggia che avrebbe potuto provocare un po’ di disagi a livello logistico. È stato fatto un ottimo lavoro a livello di sicurezza che conferma il grande impegno organizzativo svolto dagli organizzatori assieme agli uffici comunali. Ci aspettiamo altre serate di festa per una manifestazione importante per la città, che porta gente e dà respiro".

Ora il RugbySound prosegue con le altre date: stasera, venerdì 30 giugno 2023, tocca ai Teenage dream e ai Finley.