Via all'edizione 2022 del Palio delle contrade

Palio di Rescaldina, il ritorno della manifestazione.

Palio, via alle sfide tra contrada

Nel pomeriggio di ieri, domenica 5 giugno 2022, con la sfilata medievale, le quattro contrade Torre, Ravello, Croce e Rescalda hanno dato via all’edizione 2022 del Palio di Rescaldina. C’era preoccupazione per il meteo, era previsto un temporale, ma tutto è andato bene e l'intero paese è stata "invaso" dalla sfilata medievale. Tantissime le persone che hanno partecipato, mettendosi in costume medievale e sfilando, e tantissimi i cittadini che si sono precipitati lungo le strade a vedere passare la sfilata.

La ripresa e i prossimi appuntamenti

Una manifestazione che riparte dopo i due anni di stop per via della pandemia e delle restrizioni, e che riparte in una nuova forma. Un palio concentrato durante il mese di giugno e che vedrà questa settimana la prima parte delle sfide tra i bar, martedì mercoledì e giovedì, e nel fine settimana il l'evento sportivo (per poi la prossima settimana concludere gli ultimi due appuntamenti tra i bar, martedì 14 giugno e giovedì 16 giugno, e finire sabato 18 giugno con le iniziative con protagonisti i bambini e domenica 19 giugno con l'evento storico. Tanti gli appuntamenti e le attività che le contrade e i loro contradaioli avranno nelle prossime due settimane, in attesa di scoprire domenica 19 giugno, durante la cerimonia conclusiva, la contrada vincitrice dell’edizione 2022.

Le foto: