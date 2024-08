Via alla Sagra di San Bartolomeo, Cantalupo torna protagonista

Via alla Sagra di San Bartolomeo di Cantalupo, frazione di Cerro Maggiore.

Sagra di San Bartolomeo a Cantalupo

Tutto pronto per l'edizione 2024 della Sagra di San Bartolomeo a Cantalupo, frazione di Cerro Maggiore. Oggi, venerdì, alle 21, inaugurazioni delle mostre "Terre d'acqua-Volti e paesaggi in agricoltura" e "Milano-Viaggio negli anni '60" alla Corte Lombarda, alle 21.30 concerto coi successi di Max Pezzali, Cesare Cremonini e Marco Mengoni e, dalle 23.30, dj set.

Sabato, alle 21, si svolgerà la proiezione del filmato 100 anni di Anita Bollati (indimenticata regina del teatro dialettale), alle 21.30 concerto della tribute band degli U2 a cui seguirà il dj set.

Domenica, dalle 9 e per tutto il pomeriggio, tradizionale fiera delle merci, alle 11 Messa solenne dove si brucerà il pallone votivo, dalle 15 alle 17 «Forse da grande farò il giocoliere», alle 19.30 musica e folklore paesano e, dalle 21.30 musica dance anni '70 e '80.

Il gran finale

Lunedì ancora fiera, alle 18.30 happy hour con dj set, alle 21.30 concerto della band Dan e i suoi fratelli a suon di rock'n'roll swing fever (con tutti i successi italiani e internazionali degli anni ‘50, ‘60 e ‘70 e brani attuali rivisitati con le sonorità degli anni passati), alle 23.30 fuochi d'artificio ed estrazione della sottoscrizione a premi.

L’evento è organizzato come sempre dal circolo culturale Il Campanile e con il patrocinio del Comune.