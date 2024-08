Via alla Festa Granda di Garbatola, frazione di Nerviano.

Festa Granda, si parte

Tutto pronto per l'edizione 2024 della Festa Granda di Garbatola, frazione di Nerviano, che prenderà il via sabato 24 agosto 2024, fino al 2 settembre 2024.

Sbato, alle 14 fiaccolata d'apertura con partenza dall'oratorio: è la novità dell'anno, iniziativa in ricordo degli amici scomparsi; alle 18.15 Messa vigiliare in chiesa, alle 19 cerimonia ufficiale di apertura: in via Gorizia aperitivo di inaugurazione, saluto del Comune, musica e mostra; dalle 20 cena "Sota i campan" con la classica gigantesca tavolata (per prenotazioni 351.3600515).

Domenica, alle 8.30, partenza della Freccia Valle Olona (randonne di 90 chilometri), alle 14.30 apertura - sul ponte di via Montenevoso - del bar e punto di iscrizioni per la Traversata dei caimani ossia la gara di nuoto nel Villoresi che si svolgerà dalle 16 (a seguire tuffata popolare aperta a tutti previa iscrizione); alle 17.30 apertura dell'oratorio e iscrizioni al campionato garbatolese di Scala40, premiazioni della Traversata e spazio gioco bimbi; dalle 19.30 apertura della gastronomia; alle 21, in piazza don Musazzi, lettura animata per bimbi e, alle 21.30, proiezione del docufilm "Garbatola e dintorni" mentre, alle 21.30, in oratorio arriva la serata messicana.

Anche il lato green

Poi lunedì: alle 16 atelier didattico green, alle 17 merenda in oratorio, alle 19 Triathlon Villoresi, dalle 19.30 gastronomia, alle 21 schiuma party e dj set e, alle 21.30, in chiesa, rassegna di canto classico. Martedì alle 20.30 Messa per i defunti, alle 21 campionato di Scala40, torneo di calcio balilla, anguriata popolare e ancora canto classico. Mercoledì: alle 19 trippata popolare, alle 19.30 Kid color run, alle 20 Passeggiata sotto le stelle e canto classico. Giovedì: alle 19 aperitivo per Fuori di festa, alle 19.30 serata milanese, alle 21.30 concerto dei Quozionete inespressivo. Per il resto del programma www.garbatola.it