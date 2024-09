Via al Palio 2024 ma senza la sfida tra le contrade

Via al Palio 2024 di Rescaldina: ci sarà solo la giornata medievale e non la tradizionale sfida tra le contrade.

Via al Palio 2024 ma... senza sfide

Tutto pronto per il Palio di Rescaldina, edizione 2024. Ma quest'anno non ci sarà la classica sfilata e sfida tra contrada ma unicamente la giornata medievale. La speranza è quella che nel 2025 l'evento possa tornare come era prima.

L'appuntamento è per domenica 22 settembre 2024, all’interno della Festa dell’uva: dalle 14, il villaggio medievale con giochi ed attività non competitive. per i più piccoli ci sarà l’occasione di dipingere scudi e spade grazie alla Onlus Labanda, mentre gli adulti, dalle 16, potranno cimentarsi nel tiro con l’arco grazie all’Associazione Arcieri dell’Airone di Turate ed in altri giochi medievali; inoltre ci sarà la possibilità di dimostrare l’interesse per il Palio iscrivendosi alle Contrade per raccogliere adesioni per l’edizione 2025. La giornata si concluderà alle 19 con una sfida tra il cielo e la terra: l’attesissimo "Palo della Cuccagna".

Quest’anno però il palio non avrà un vincitore e non ci saranno le giornate dedicate alle competizioni tra le contrade: Torre, Croce, Ravello e Rescalda.

La situazione attuale

"La manifestazione, dalla riproposizione avvenuta nel 2018 attraverso il Bilancio partecipativo, tolti gli ultimi complessi anni, ha sempre registrato un forte interessamento e partecipazione da parte della cittadinanza - spiega il sindaco Gilles Ielo - In questi anni, infatti, si è sempre perseguita un’impostazione che tendesse al pieno coinvolgimento di tutti i cittadini, cercando di proporre attività per ogni fascia di età e organizzando eventi su tutto il territorio comunale, come la sfilata tra le vie del paese e attraverso il coinvolgimento delle attività commerciali di vicinato, nonché delle associazioni sportive. Alcuni episodi e aspetti che si sono sviluppati dal mese di dicembre 2023 all'interno del Comitato Palio, hanno determinato, per questo anno, la sospensione dei giochi per l’assegnazione del Palio 2024. L’abbandono dei lavori e la mancata adesione al Comitato Palio da parte dei rappresentanti della contrada Torre, per i quali la formula organizzativa è troppo incentrata sulla competizione e il continuo alternarsi delle figure di rappresentanza delle Contrade all’interno del Comitato Palio, hanno rallentato i lavori e si sono rivelati ostacoli insormontabili alla stesura e condivisione di un regolamento".