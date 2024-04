Via ai lavori, le associazioni...traslocano

Via ai lavori nell'immobile di Turbigo, le associazioni devono spostarsi.

I lavori di ristrutturazione al palazzo delle associazioni a Turbigo stanno per iniziare e le stesse sono costrette a traslocare temporaneamente.

Anche l’Associazione Risorgimentale ha iniziato a smontare gli interni della sua sala espositiva (nella foto).

"Ci è stato comunicato che entro l’1 giugno i locali dell’ex palazzo delle associazioni dovranno essere liberati per dei lavori di manutenzione all’intero palazzo - spiega il presidente Daniele Solivardi - I lavori saranno incentrati verso il risparmio energetico e interesseranno tutti gli interni ad uso dei vari gruppi; tra un anno e mezzo circa, ci sarà la ridistribuzione degli spazi con una grande inaugurazione".

"Contiamo sicuramente di riaprire il nostro museo in spazi più adeguati per l’accesso al pubblico e in nuova forma - prosegue il presidente dell'associazione - Lo riallestiremo completamente, riproponendo comunque quello che è stato il nostro più grande successo: il Bunker del ricordo, ossia uno spazio dove è possibile sostare e meditare sulla follia della Prima Guerra Mondiale".