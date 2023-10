Venerdì il secondo appuntamento con "Vite interrotte"

Venerdì 13 ottobre alle 21, presso PuntoCerchiate, in via Matteotti 51 a Pero si terrà il secondo appuntamento del percorso “Vite interrotte.

Migranti in viaggio”, organizzato dalla sezione ANPI Pero “Onorina Brambilla”, nell’ambito della convenzione con il Comune di Pero e in collaborazione con il Circolo Acli di Pero – Nuova Memoria.

Durante la seconda serata di questo percorso collaborativo, con oggetto “La rotta Balcanica. Il tragico cammino della speranza”, interverranno Abdul Almazai, con la testimonianza “Il viaggio di un ragazzo afgano verso l'Europa”, Silvia Maraone, coordinatrice di progetto per Istituto Pace Sviluppo Innovazione ACLI (IPSIA) a Bihac (Bosnia-Erzegovina) - e Isabella Balena, fotografa e giornalista.

“La questione dei migranti è una delle tematiche drammaticamente attuali. – dichiara Massimo Rana, Presidente Anpi Pero - Con ACLI Pero, in sintonia per quanto riguarda il rispetto dei diritti umani, del diritto all'accoglienza dei soggetti in difficoltà, del diritto di asilo, abbiamo intrapreso una serie di incontri sul tema. La Rotta Balcanica, propriamente detta, comprende il tratto di circa 2300 Km dalla Turchia a Trieste attraverso Grecia, Macedonia, Serbia, Bosnia, Croazia e Slovenia quindi si devono passare quindi 6/7 confini. Il più delle volte a piedi. Un lungo cammino della speranza pieno di insidie”.