Velca Legnano in mostra al Museo Fratelli Cozzi

Velca Legnano: una mostra-evento per far conoscere non solo il Museo ma anche la storia di un’altra importante realtà imprenditoriale di Legnano che oggi non c’è più. L'esposizione è organizzata in occasione della Design Week e del programma di eventi per il Fuorisalone 2021, in collaborazione con il distretto 5VIE.

La mostra

Museo Fratelli Cozzi e Legnano stanno bene insieme.

"E non solo perché il Museo ha conquistato il Traveller’s choice award 2020 di Tripadvisor che lo colloca tra il 10% delle migliori attrazioni al mondo e come prima attrazione della città di Legnano, ma anche perché è sempre stato un nostro preciso impegno valorizzare e promuovere le imprese e la storia legnanesi attraverso un racconto che vede le nostre automobili come protagoniste, talvolta, o come comprimarie.

Abbiamo deciso di proporre una mostra-evento per far conoscere non solo il Museo ma anche la storia di un’altra importante realtà imprenditoriale di Legnano che oggi non c’è più: Velca Legnano".

Conosci Velca?

Scaleo, Vip, Golf e le sedie Serie K (oltre un milione di pezzi venduti in tutto il mondo) sono solo alcuni tra i prodotti più famosi del marchio legnanese che ha fatto la storia del design. Si tratta di un marchio riconosciuto a livello mondiale: Scaleo (1974) addirittura fa parte della collezione del MoMA - Museum of Modern Art di New York.

"Vogliamo raccontare la storia di Velca per riportare alla memoria dei legnanesi in primis ma anche di tutti gli appassionati di impresa e di design una straordinaria storia aziendale. Cultura di impresa: quello che le imprese italiane insegnano al mondo. Attraverso un percorso con i pannelli e con gli oggetti in esposizione raccontiamo - grazie al contributo del figlio di uno dei fondatori, Gabriele Vedani - la storia di questa azienda così importante per il panorama legnanese, e non solo".

L'evento

Nella Sala Rossa in occasione del Fuorisalone 2021 (4-12 settembre) è allestita la mostra dedicata a Velca. Le visite guidate con accesso al Museo sono previste per sabato 11 settembre alle 11 e alle 18 e domenica 12 settembre alle 11.

L’apertura al pubblico della mostra è prevista invece nei seguenti orari:

Venerdì 10 settembre: dalle 17 alle 19.30

Sabato 11 settembre: dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20

Domenica 12 settembre: dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20

Le visite guidate possono essere prenotate solo su Eventbrite, mentre l’accesso alla mostra è gratuito su prenotazione scrivendo a info@museofratellicozzi.com.

L'accesso è gratuito ai ragazzi sino ai 18 anni non compiuti. Si prega di segnalare la presenza di persone diversamente abili per agevolare la preparazione delle modalità di ingresso previste.

Nel rispetto della normativa sanitaria Anti COVID 19, l'accesso è consentito solo ai possessori di Green Pass o con tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti.

All'interno dei locali è obbligatorio l'uso della mascherina ed il mantenimento del corretto distanziamento.