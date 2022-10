Vacanze invernali in famiglia? Livigno è l'ambiente ideale

Quando si parla di Livigno, è impossibile non pensare a cime ricoperte di un soffice manto bianco, garanzia di divertimento per adulti e bambini. Ma il Piccolo Tibet è molto altro: è anche enogastronomia locale, attività culturali, relax e benessere per tutte le età… Un mix di proposte che rende la nota località valtellinese il luogo ideale per trascorrere le vacanze invernali insieme alla propria famiglia.

Da sempre Livigno desidera dare la possibilità alle famiglie di trascorrere alcuni giorni di vacanza all’insegna dello sport e del divertimento, nella totale tranquillità che caratterizza la vallata. In città, infatti, sono presenti diversi Family Hotel&Apartments, che mettono a disposizione molti servizi “family oriented”, come quello di babysitting, ma anche di lavanderia, spazio giochi, disponibilità di passeggini e bici con seggiolini, oltre a zaini, slitte e un menù baby in grado di soddisfare il palato dei più piccoli.

Sconti e promozioni

Inoltre, durante la stagione invernale – che inizierà ufficialmente il 3 dicembre con l’apertura degli impianti –, Livigno propone due settimane dedicate alle famiglie con una promozione vantaggiosa: la Family Week Winter, un’offerta fruibile dal 21 al 28 gennaio e dal 25 marzo al 1° aprile.

Come funziona? Il primo bambino fino a 12 anni, accompagnato da due adulti paganti otterrà la gratuità completa sull'hotel (o lo sconto del 15% sull'appartamento), skipass, noleggio e scuola sci. Ogni ulteriore bambino sempre accompagnato da due adulti paganti, nato dal 2011 in poi, otterrà una scontistica del 50% rispetto alla tariffa a loro riservata. Il pacchetto, che prevede promozioni e sconti anche presso il centro Aquagranda e al MUS!, è acquistabile tramite la prenotazione diretta alla struttura o sul sito ufficiale di Livigno.

Attività su misura

A renderla una vera meta “family friendly”, si aggiungono diverse attività outdoor a contatto con la neve e la natura ma anche indoor – tra wellness e cultura locale – per permettere ai bambini di svagarsi con i propri coetanei e ai genitori di rilassarsi in totale tranquillità… Ma soprattutto di vivere una vacanza indimenticabile tutti insieme.

A Livigno ci sono oltre 115 km di piste pronte ad accogliere grandi e piccini per una dose di sport e divertimento in contemporanea! Nelle valli che circondano il Piccolo Tibet, infatti, si snodano 74 piste con diversi livelli di difficoltà e quindi adatte a ogni livello di preparazione.

Per chi sta muovendo i primi passi sulla neve o chi vuole perfezionare le proprie skills, sul territorio sono presenti nove scuole di sci: oltre 150 maestri saranno a disposizione di tutti – di ogni età – per lezioni private o di gruppo, personalizzate in base alle proprie esigenze e abilità.

Per passare del tempo tutti insieme all’insegna della cultura, è possibile visitare il MUS! Museo di Livigno e Trepalle, per scoprire la storia e le tradizioni della località oppure organizzare una visita guidata all’Alpe Livigno, dove sarà possibile visitare il caseificio e permettere ai più piccoli di provare l’emozione della mungitura e di allattare i vitellini.

Funpark e Acquagranda

Unicamente pensati per i bambini (e per la conseguente tranquillità dei genitori), ci sono i funpark, luoghi ideali per tutti i bimbi che vogliono svagarsi con o senza sci. Al Mottolino c’è il Kids Fun Park, ma accanto alla Scuola di Sci Centrale è presente anche il Kinder Park Lupigno, con un’area gioco caratterizzata da giostre, tappeti elastici e gonfiabili che permette ai bambini di sperimentare e stimolare la propria creatività. Il Kinder Club Lupigno, invece, è pensato per un divertimento sulla neve: percorsi avventura, tapis roulant, gonfiabili e gommoni saranno a disposizione dei bambini che vogliono muovere i primi passi sulla neve e apprendere le nozioni base degli sport invernali.

Il centro Aquagranda, invece, è perfetto per coniugare il divertimento dei più piccoli al relax dei genitori: l’area Slide&Fun permetterà ai bambini dai 0 ai 14 anni di divertirsi tra piscine, scivoli e giochi d’acqua, mentre quella Wellness&Relax sarà il luogo dove gli adulti potranno godersi del sano relax mentre i propri bambini si divertono sotto la supervisione dello staff. Ma il centro fitness e benessere di Livigno ha messo a disposizione anche la Family Sauna e la Family Hammam, una sauna e un bagno turco per permettere a tutta la famiglia in contemporanea di giovare dei benefici unici di questi trattamenti e di trascorrere un momento di relax rigenerante tutti insieme.