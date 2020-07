Vacanze in Toscana con Instagram e #mytuscany

Ci siamo: è giunta l’ora di ripartire, di far vacanza, di tornare a… vivere! Senza l’incubo incombente del contagio e pensando finalmente solo al relax. E allora il turismo ne deve tener conto, anche perché le mete internazionali non sono più così gettonate. Mai come in questa estate 2020 è da considerarsi buono il consiglio di trascorrere le vacanze in Italia, gustandosi le bellissime località del nostro territorio. Un esempio? La Toscana su tutto, con le sue molteplici attrattive.

I giornali Netweek e Regione Toscana

Il gruppo editoriale Netweek, leader della comunicazione locale nel Nord Italia con 58 giornali cartacei e 41 edizioni online, ha avviato una proficua collaborazione con Regione Toscana. L’istituzione regionale, tramite la propria agenzia turistica Toscana Promozione, fa da sponda all’iniziativa per valorizzare le bellezze della nostra terra. Come? Sfruttando uno dei social network che va per la maggiore in questo periodo, ovvero Instagram.

Cliccate l’hashtag #mytuscany

Come funziona: è molto semplice. Chiunque si ritrovi in Toscana a visitare le tante bellezze del territorio, potrà testimoniare l’amore e l’apprezzamento per questa splendida regione. Scattate una foto col cellulare e postatela su Instagram per condividere con tutti la vostra esperienza, indicando come hashtag #mytuscany. Il contenitore virtuale si riempirà di immagini artistiche, spiritose, poetiche o colorate… le vostre foto! Un ricordo indimenticabile della “vostra” Toscana. Al termine del periodo di vacanze, tra la fine di agosto e l’inizio di settembre, fra le centinaia di immagini postate con hashtag #mytuscany verranno scelte le migliori.

Sui giornali le foto più belle

Questi scatti saranno pubblicati sui settimanali lombardi del gruppo Netweek. Giornali storici o molto radicati sul territorio come Giornale di Lecco, Settegiorni Rho, Giornale di Monza, Gazzetta Martesana e Prima Bergamo solo per fare alcuni esempi. Ovviamente i portali Internet faranno la parte del leone in questa iniziativa turistico-editoriale, grazie alla creazione di altrettante gallery sui quotidiani online più cliccati del gruppo: primacomo.it, primabergamo.it, primatreviglio.it, primamonza.it, primapavia.it, primalodi.it, primacremona.it e tanti altri ancora.