Urbanamente torna protagonista con il prof. Sini. Come definire i confini del soggetto e della sua azione? Come pensa l’uomo, come pensa la macchina? Come si configura l’etica se si va oltre l’umano? Con il prof. Carlo Sini, uno dei maggiori filosofi del nostro tempo e ospite irrinunciabile delle stagioni culturali dell’associazione magentina, si scenderà nel profondo del confronto tra uomo e nuove tecnologie, indagandone gli aspetti filosofici e antropologici.

Urbanamente torna martedì 2 febbraio

L’appunatmento è naturalmente online martedì 2 febbraio alle 20,30, in diretta con Zoom con la possibilità alla fine della conferenza di porgere domande a Carlo Sini in chat, oppure sul nostro canale YouTube “Associazione Urbanamente”.

Come collegarsi

Questi i contatti per la riunione in Zoom: https://us02web.zoom.us/j/88544561360?pwd=djRla0VNeUxHQUVTTllkbkNQS2xxdz09

ID riunione: 885 4456 1360

Passcode: 368425

Il tema 2020-2021: Authomo

Uomo o automa? AutHomo è una combinazione tra le parole uomo e automa. Vuole indicare l’ampio spazio aperto di una riflessione che cerca di far emergere le questioni riguardo al rapporto Uomo e Intelligenza Artificiale. “I fenomeni prodotti dalla 4 rivoluzione, la loro interconnessione e complessità, i loro effetti sulla persona, sono ormai divenute forze ambientali, antropologiche, sociali e interpretative che interferiscono con la nostra realtà fisica e intellettuale e cambiano il nostro modo di relazionarci con gli altri e con noi stessi” (L. Floridi). Quali conseguenze può generare questo sviluppo? Con “AutHomo. Uomini e automi per un progetto umano e sociale” UrbanaMente cerca di fare luce su questa radicale trasformazione.