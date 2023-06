Uno spettacolo per bambini e ragazzi a PuntoCerchiate

Dopo l’inaugurazione con “Dark Side of the Moon 50” in piazza della Visitazione, sold out di prenotazioni, Sognantica continua il suo viaggio, colorando diversi luoghi di Pero con le sue atmosfere oniriche e coinvolgenti.

Gli spettacoli in programma con Sognantica

Per il solstizio d’estate, il 21 giugno la rassegna approderà nella suggestiva cornice di Parco Keplero, tra salici e rane gracidanti, con L’Appuntamento, uno spettacolo di teatro prosa dedicato alla figura di Penelope, archetipo dell’attesa, realizzato dalla Compagnia Eccentrici Dadarò.

Sempre nel parco Keplero venerdì 23 giugno andrà in scena Dancing Bruno, uno show di danza, musica e teatro in forma di balera, una serata di circa due ore e mezzo, in cui 12 artisti tra musicisti, danzatori, cantanti e attori, si contenderanno il pubblico, sfidandosi a non lasciare seduto nemmeno uno spettatore.

Sognantica dedicato ai bambini

Giovedì 29 giugno Sognantica si sposterà nel giardino di PuntoCerchiate, con Bon Voyage, il primo appuntamento dedicato a bambini e famiglie, uno spettacolo tout public a cura di F.lli Caproni di e con Andrea Ruberti e Alessandro Larocca.

Tutti gli eventi sono gratuiti e ad accesso libero, è consigliata la prenotazione tramite il sito: csbno.cosadafare.net. La rassegna è realizzata con la direzione artistica di CSBNO; è possibile effettuare prenotazioni per gli eventi in programma tramite il sito csbno.cosadafare.net, o contattando PUNTOPERO: 023535566 - puntopero@csbno.net.

Il calendario dei prossimi appuntamenti

Mercoledì 21/06 ore 21.30 | parco Keplero| L’APPUNTAMENTO | Spettacolo teatrale - Compagnia Eccentrici Dadarò – Show di teatro e prosa

Venerdì 23/06 ore 21.30 | parco Keplero | DANCING BRUNO | Show danza musica e teatro in forma di balera - Produzione Sanpapié e fondazione Luzzati Teatro della Tosse di Genova - Ideazione di Lara Guidetti, Saverio Bari

Giovedì 29/06 ore 21.30 | PuntoCerchiate | BON VOYAGE | Spettacolo teatrale – per bambini e famiglie (dai 3 anni) - F.lli Caproni di e con Andrea Ruberti e Alessandro Larocca

Sabato 01/07 ore 21.30 | PuntoCerchiate | LEGGENDE | Spettacolo tout public (dai 3 anni) | Progetto Teatroallosso e compagnia Omphaloz

Giovedì 06/07 ore 21.30 | Giardinone | (S)LEGATI | Spettacolo teatrale - di e con Jacopo Bicocchi e Mattia Fabris - Produzione Atir Teatro ringhiera

Per ulteriori informazioni: ufficio.stampa@comune.pero.mi.it