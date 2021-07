Università degli anziani: concerto swing per chiudere l'anno

Appuntamento mercoledì 7 luglio sul canale Youtbe dell' Università degli anziani di Legnano e zona per il concerto “Swing e dintorni”. In attesa del ritorno agli eventi in presenza e... di una sede

Università degli anziani di Legnano e zona

Musica per ricominciare: il direttivo dell'Università degli anziani di Legnano e zona propone per mercoledì 77 luglio alle 15 un concerto della band “Swing e dintorni”, ospitato nei locali della Famiglia Legnanese. L'evento sarà ancora “a distanza” e trasmesso sul canale Youtube della Ualz (QUI IL LINK), in attesa della definizione del programma per la stagione 2021-2022 che si spera tornerà ad essere in presenza a partire da settembre.

Il direttivo: “Grazie a tutti i soci e le socie”

Il direttivo così si rivolge ai soci ed alle socie: “Prima di ogni cosa dobbiamo dire grazie a quelli che ci hanno seguito in questo difficile periodo dominato e limitato nelle attività di presenza di pandemia Covid. Oggi abbiamo qualche certezza sanitaria in più e tanta, tanta voglia di rimetterci in gioco. Il direttivo di Ualz sta già lavorando sui programmi 2021/2022 sulla base della “presenza fisica”, augurandosi ed augurandoci di riuscire finalmente a dare corpo alla nostra voglia di “incontro”.

“Scaletta intrigante e piena di tanta bella musica”

Sul concerto virtuale di mercoledì, il dirttivo commenta: “Per chiudere questo periodo ancora “a distanza” abbiamo pensato di offrire a tutti i nostri soci un concerto retrò di fine anno accademico, ospitato nei locali della Famiglia Legnanese per graditissima concessione del suo presidente Gianfranco Bononi. La band “Swing e dintorni”, che ci ha aiutato in questo compito, è già conosciuta ai nostri soci ha presentato una scaletta intrigante e piena di tanta bella musica”

“Sede, noi abbiamo ancora fiducia...”

Resta ancora aperto il tema della sede. Questa la situazione attuale: “Purtroppo, e nonostante vari solleciti non abbiamo ancora risposte e proposte dall'Amministrazione comunale per l'assegnazione alla U di parte della ex scuola Cantù.Siamo sempre “fiduciosi” come ci dissero i Commissari nel 2019, ma anche per quest'anno dobbiamo prendere atto che la nostra attività sociale rivolta ad una cittadinanza che chiede questa nostra attenzione, è secondaria ad altre tematiche ritenute più urgenti. Noi continuiamo a crederci e pensiamo che Ualz avere una sede adeguata al suo ruolo istituzionale che è quello di favorire le attività di socializzazione e divulgazione della cultura tra la popolazione “diversamente giovane” di Legnano e zona, come promesso e promosso dai nostri Padri Fondatori 36 anni fa. E non erano personaggi di poco conto nell'ambito della nostra area di attività come si potrà leggere in un prossimo libro a cura del nostro Rettore Emerito, Prof. Annunciata Razzini che racconterà la Storia di Ualz in questi anni.