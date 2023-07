Un'atmosfera unica al museo con "Note parole"

Nella magica atmosfera del Museo Civico Sutermeister di Legnano è andato in scena "Note parole" con gli attori teatrali Santa Barilari, Jacopo Pari e i musicisti Federico Riva, Maria Cristina Riva che hanno unito il loro talento raccontando i momenti della vita, con le parole sposandole con le note.

Un'atmosfera unica con "Note parole"

Un matrimonio di sensazioni, trame poetiche e accordi per tutta la serata. Nella scaletta della serata sono stati “raccontati in musica” 13 momenti spaziando nella canzone d’autore con atmosfere molte intime e introspettive, tra i quali Nessun vuole essere Robin, Meraviglioso, Costruire, La cura, La sera dei miracoli, Una poesia anche per te, Fai rumore, La verità, Se fossi un angelo, Guardastelle, Sempre per sempre.

In un momento storico dove si ascoltano le canzoni in spazi di tempo molto brevi e la musica viene considerata solo intrattenimento, Santa e Jacopo hanno raccontato il tempo, che abbraccia i momenti e questo matrimonio diventa una canzone. Il loro amore nella vita trova espressione nell’arte, e le loro parole, camminano, crescono con il tempo e diventano note.

Federico e Maria Cristina fanno diventare grandi queste note con gli accordi. I due musicisti legnanesi rispettivamente chitarra e voce, sono un connubio perfetto e consolidato: Federico alterna nell’arpeggio, la chitarra classica alla chitarra baritona per dare ai giri armonici note più basse. Maria Cristina con la sua voce veste le canzoni dando calore con una linea pulita.

Foto 1 di 6 Foto 2 di 6 Foto 3 di 6 Foto 4 di 6 Foto 5 di 6 Foto 6 di 6

Il finale della serata

La serata va avanti con un omaggio alla moglie di De Gregori, scomparsa da pochi giorni, compagna di vita e di arte del grande cantautore con interpretazione da brivido della “Donna cannone” che porta il cuore degli spettatori tra le stelle. Nel finale la canzone “Il mio canto libero” chiude lo spettacolo tra nuove sensazioni e giovani emozioni, presenti tra il pubblico.

L'evento è stato molto carino, con un format ben strutturato e gli artisti ben amalgamati. La cantante ha una voce soave, un colore bellissimo e una gamma molto estesa. Il chitarrista ha un tocco magico, dosa bene tempi e andamento.