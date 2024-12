Una serata sull'oratorio del paese

Una serata sull'oratorio di San Vittore Olona.

Una serata sull'oratorio

"Oratorio di Santo Stefano in San Vittore Olona, arte e devozione".

Lettura degli affreschi nel loro panorama artistico. Questo il titolo della serata in programma martedì 10 dicembre 2024, alle 20.45, nella sala sottostante la chiesetta di San Giovanni, a San Vittore Olona.

A cura dell'associazione Alcide De Gasperi in collaborazione con la Parrocchia, vedrà la partecipazione del presidente della De Gasperi Marco Rotondi e del parroco don Marco Longoni che poi daranno la parola al professore Graziano Ferrari per i cenni storici e devozionali e al dottore Samuele Galli per la lettura degli affreschi.

I prossimi appuntamenti

Il 18 dicembre sarà la volta di "Alla scoperta dei pittori lombardi del '500 presenti nei musei di Milano", il 15 gennaio 2025 di "Giubilei. Il perdono che ridona la vita" e il 3 febbraio 2025 di "Alla scoperta dei pittori lombardi del '600 presenti nei musei di Milano".