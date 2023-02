Una serata dedicata al generale Salvo D'Acquisto

Il 31 gennaio si è svolta a Legnano una serata dedicata alla figura del brigadiere Salvo D'Acquisto e dei Carabinieri durante la seconda guerra mondiale.

Il ricordo del brigadiere Salvo D'Acquisto

Nella serata di martedì 31 gennaio la Nobile Contrada San Magno ha ospitato una conferenza organizzata dall’Associazione Nazionale Decorati Medaglia d’Oro Mauriziana “Nastro Verde”, Sezione Regione Lombardia – Coordinamento Interregionale Nord Ovest, sul tema “L’Arma dei Carabinieri nella Seconda Guerra Mondiale ed un suo eroe: vice brigadiere Salvo D’Acquisto”.

Voce narrante della serata Emanuele Garelli, Generale di Divisione dei Carabinieri, già comandante della

Compagnia dei Carabinieri di Legnano dal 1975 al 1979, nonché priore della Contrada San Magno.

Il Generale Garelli ha esposto ai presenti la vita del vice brigadiere D’Acquisto e il suo sacrificio, morto per mano dei nazisti nel settembre del ’43, volendo sottolineare l’importanza del parallelismo tra il periodo terribile da lui affrontato e i tempi che corrono che impongono riflessioni profonde sullo spirito di sacrificio e sul senso di comunità verso gli altri.

Chi era presente

A fare gli onori di casa il Gran Priore, il Capitano e la Gran Dama Reggenti, il Capitano non Reggente

Norberto Albertalli, il Gran Priore non Reggente Roberto Clerici; presenti inoltre la Gran Dama di Grazia

Magistrale Valentina Raimondi, il Presidente della Famiglia Legnanese Franco Bononi con il Ragiù

Giuseppe Colombo, Stefano Mortarino per il Comune di Legnano il Comandante di Stazione Carabinieri di Legnano il Maggiore Falcucci e il Luogotenente D’Errico; il Presidente dell’Associazione “Nastro Verde” Gianni Degaudenz e molti Soci dell’Associazione militare.