Una serata a teatro per raccogliere fondi per l'Ucraina

Un concerto benefico per l’Ucraina, è quello realizzato al Teatro Tirinnanzi di Legnano mercoledì sera, 6 aprile 2022, che ha permesso di raccogliere migliaia di euro per aiutare i profughi.

Un concerto organizzato dal gruppo giovani imprenditori di Confindustria Altomilanese insieme al gruppo di

imprenditoria femminile e alla Fondazione Ticino Olona. Proprio la realtà presieduta da Salvatore Forte

sarà la destinataria dei fondi raccolti dai biglietti dello spettacolo che potranno essere usati per l’accoglienza dei profughi ucraini.

Presente all’evento anche il sindaco di Legnano Lorenzo Radice. Marita Maggioni del comitato "Accoglienza bambini di Chernobyl" ha condiviso le paure per i piccoli bloccati sotto le bombe. Federica Simonetto, presidente dei giovani di Confindustria e promotrice dell’evento ha così commentato:

“Abbiamo pensato di fare un'azione concreta sul nostro territorio per aiutare il popolo ucraino e in particolare i profughi ricollocati sul nostro territorio a causa del conflitto. Tutto il ricavato della vendita dei biglietti e da tutti i donatori che hanno aiutato alla progettazione di questa iniziativa andranno alla Fondazione comunitaria Ticino Olona. La Fondazione Cariplo raddoppierà il ricavato e tutti questi fondi verranno utilizzati poi per arredare gli appartamenti dell’Altomilanese che andranno in affitto alle persone ucraine oppure per fornire ai bambini il necessario per le scuole elementari”.