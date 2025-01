Sono quattro le serate organizzate dai giovani di Arese nell'ambito di "Enjoy Agorà": una rassegna cinematografica dove si tratterà di legalità e antimafia.

Una rassegna cinematografica dedicata alla legalità e all'antimafia

Nell'ambito del progetto Enjoy Agorà – In & out, tra i progetti vincitori dell’Avviso pubblico del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri, i giovani hanno organizzato una rassegna cinematografica dedicata a chi ha combattuto con coraggio per la giustizia.

Attraverso film e dibattiti con relatori ed esperti, rifletteranno sul tema della legalità e dell'antimafia.

Quattro serate, tra febbraio e maggio, per conoscere storie di coraggio e impegno civile:

La nostra terra è un film che racconta la storia di una cooperativa agricola nata su terreni confiscati alla mafia.

Lea si concentra sulla vita di una giovane donna, che viene sconvolta da un evento traumatico che la costringe a rivalutare le proprie scelte e a confrontarsi con il passato della sua famiglia.

Il sindaco pescatore è un film biografico ispirato alla vera storia di Angelo Vassallo, un umile pescatore che, grazie al suo carisma e alla sua tenacia, riesce a sconfiggere la macchina della corruzione fino alla sua tragica morte, avvenuta per mano della camorra.

Un eroe borghese racconta la storia vera di Giorgio Ambrosoli, un avvocato milanese che negli anni '70 si trovò a indagare sulle intricate operazioni finanziarie del banchiere italo-americano Michele Sindona, legato a Cosa Nostra.

Le parole dell'assessore alla Cultura

"Coraggio, impegno civile, tenacia, giustizia e riscatto: sono tanti i temi toccati in questa rassegna che vede protagonisti donne e uomini che hanno agito per il bene comune. Attraverso le immagini e le storie che vedremo, avremo modo di riflettere sui pericoli della criminalità organizzata di stampo mafioso e sulle storie di violenza, anche domestica. Il nostro impegno deve essere sempre rivolto a smuovere le coscienze e a promuovere una cultura della legalità, affinché i nostri giovani possano crescere in un Paese libero e democratico" – hanno dichiarato le Assessore alla Cultura e alla Legalità Denise Scupola e Martina Spadaro.

"Questa rassegna è un omaggio alle vittime innocenti e a coloro che hanno combattuto per la giustizia. La cultura è uno degli strumenti di lotta che abbiamo contro la mafia e la criminalità organizzata e ogni cittadino può fare la sua parte, scegliendo di stare dalla parte della legalità. Speriamo in una grande partecipazione, soprattutto da parte dei giovani, affinché contribuiscano a un futuro di legalità" – ha aggiunto il Sindaco Luca Nuvoli.

Le associazioni coinvolte nel progetto

La rassegna cinematografica, oltre alla partecipazione dei Barabba's clown, partner del progetto Enjoy Agorà – In & out, è resa possibile anche grazie al coinvolgimento di Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie e Libera Masseria, che ospita nei suoi spazi iniziative di formazione sul tema delle mafie e antimafia.

Info sul programma e i relatori sul nostro sito: https://comune.arese.mi.it/vivere-il-comune/evento/in-scena-storie-di-antimafia-e-impegno/#documenti