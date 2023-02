Una mostra per celebrare i primi 100 anni dell'Aeronautica militare

Una conferenza per celebrare i cento anni dell'Aeronautica militare in programma venerdì 24 febbraio nella sede di Associarma a Legnano.

Una conferenza per celebrare i 100 anni dell'Aeronautica militare

Domani Venerdì 24 Febbraio ore 20,30 presso la sede di Associarma in L.go Medaglie d’Oro 1, Legnano si terrà la conferenza dal titolo “Benvenuti a bordo (339 live)”. L’ingresso sarà libero sino a esaurimento dei posti.

Relatore d’eccezione GIACOMO IANNELLI “Jack”, Fighter and Test Pilot presso Aeronautica Militare e ora Experimental Test Pilot presso la più grande industria nazionale del settore aeronautico. Descriverà le sue esperienze di volo sui più diversi velivoli militari e civili, tra i quali: F-104, F-16 ADV e in particolare il mitico MB-339, l’aereo delle Frecce Tricolori

Quella di domani sarà la seconda e ultima conferenza del ciclo “Legnano mette le ali” organizzato da Associarma Legnano e il 1° club Armici del Reparto Sperimentale Volo in vista del primo centenario della nostra Aeronautica Militare. La prima, dal titolo “Una vita per il volo” con FABIO CONSOLI “Duca”, si è tenuta lo scorso Venerdì 17 Febbraio sempre presso la sede di Associarma Legnano.

Le parole del presidente di Associarma

Antonio Cortese, Presidente di Associarma Legnano: “Accogliamo con entusiasmo l’occasione di organizzare con ARSV due conferenze per il Centenario dell’A.M.I. in una sede - la palazzina De Angeli Frua – così carica di storia legnanese come la nostra.

Bruno Magnani, Presidente del 1° club Amici del Reparto Sperimentale Volo:” Abbiamo fortemente voluto questi due eventi per celebrare, insieme a Associarma Legnano, i primi cento anni della nostra Squadra che Vola. E lo faremo con due relatori di altissimo livello.

Amici del Reparto Sperimentale di Volo, o semplicemente Amici della Sperimentale è il primo club, la cui esistenza è riconosciuta dall’A.M.I., di appassionati del RSV e del volo in ogni suo aspetto, di piloti civili e militari, di fotografi per diletto e professione e di chiunque abbia fatto parte del RSV.

Associarma Legnano, costituita nel 1973, riunisce le Associazioni Combattentistiche e d’Arma di Legnano al fine di rappresentarle univocamente presso le autorità cittadine e meglio impiegare le loro sinergie in occasione di iniziative culturali e sociali.