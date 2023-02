Una mostra per celebrare i 600 anni di accoglienza agli Innocenti a Firenze

Il Centro di Aiuto alla Vita “Daniela Gulden” di Legnano promuove, in collaborazione con altre realtà e associazioni caritative di Legnano, la visione della mostra “Il rinascimento dei bambini: 600 anni di accoglienza agli Innocenti a Firenze” che sarà aperta da sabato 4 marzo.

La mostra sugli Innocenti a Firenze

Promossa per la 40^ edizione del Meeting di Rimini per l’amicizia tra i popoli dalla Fondazione Banco Farmaceutico, la mostra gode anche del patrocinio dell’amministrazione comunale di Legnano. La mostra sarà visitabile da sabato 4 a sabato 11 Marzo 2023 presso il Centro Parrocchiale di San Magno di Legnano, Piazza San Magno 10 con i seguenti orari: sabato e domenica: ore 10.00-13.00 / 15.00-19.00. Da Lunedì al Venerdì: ore 16.00-18.30. Ingresso gratuito.

Per prenotazioni di visite guidate per gruppi e scuole, anche al mattino dei giorni feriali, e per ulteriori informazioni: tel. 331-4573545. L’inaugurazione avrà luogo sabato 4 marzo 2023 alle ore 17 presso i

locali espositivi con la partecipazione della Prof.ssa Mariella Carlotti, curatrice della mostra, la Dott.ssa Maria Pia Caretto, presidente Centro Aiuto alla Vita di Legnano e la Prof.ssa Maria Teresa Fiorista Simontacchi.

Gli obiettivi della mostra

Intenzione del CAV di Legnano e degli altri organizzatori (Caritas Decanale, Sociètà San Vincenzo de Paoli, Casa di Accoglienza Gianpaolo Negri, CIF - Centro Italiano Femminile, Casa della Carità- Parrocchia Santa Teresa di Legnano) è di riportare l’attenzione dell’opinione pubblica, al termine del periodo pandemico, sulla necessità della tutela e della promozione della vita umana a partire dalle fasce più deboli della nostra popolazione, attività cui sono dedite le realtà caritative del territorio.

La mostra è stata realizzata in occasione di 600 anni dell’Istituto degli Innocenti di Firenze, opera nata per l’accoglienza, la crescita e l’educazione dell’infanzia abbandonata. All’interno della mostra troverà

spazio un rimando storico locale, a cura delle professoresse Giovanna Bonelli e Maria Teresa Simontacchi sulla base di fonti dell’Archivio Storico della parrocchia di San Magno, sulle forme di accoglienza dei bambini abbandonati a Legnano, già presenti nel XVI° secolo.

La curatrice prof.ssa Mariella Carlotti, insegnante ed esperta di didattica dell’arte, già ospite a Legnano in occasione di una mostra sul Duomo di Milano, risiede a Firenze ed è stata curatrice di diverse mostre

allestite per il Meeting di Rimini.