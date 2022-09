Una mostra diffusa nelle vetrine dei negozi del centro città. E' l'idea del sindaco di Rho Andrea Orlandi e del Vicesindaco e Assessore al Commercio, Maria Rita Vergani.

Una mostra diffusa

Il centro storico di Rho e i negozi ospiteranno una vera e propria mostra diffusa. Dal 7 al 22 ottobre 2022 il centro storico accoglierà le opere del fotografo Paolo Mansolillo.

Paolo Mansolillo

Paolo Mansolillo è nato a Foggia nel 1976. Laureato in Scienze Politiche all’Università Statale di Milano, è da sempre un grande cultore della fotografia. Si è formato con l’aiuto di vari professionisti dell’immagine, interessandosi all’inizio di paesaggi e natura, per poi arrivare alla sua la vera passione, la moda. Oggi lavora a diversi progetti e pubblica servizi fotografici su varie riviste internazionali.

L'inaugurazione

L’inaugurazione è prevista venerdì 7 ottobre alle ore 17.30 al CentRho di piazza San Vittore.

"Trasformare il centro in una galleria espositiva"

"La mostra vanta la collaborazione di Confcommercio - Associazione territoriale Rho, presieduta da Patrizia Giudici, e del Distretto unico del commercio– spiega l’assessore Vergani –Li ringraziamo per avere accettato la sfida di trasformare il centro commerciale naturale in una galleria espositiva, in uno spazio per diffondere cultura".

Venti negozi coinvolti

Qui tutti i negozi che sono coinvolti nella mostra diffusa che verrà inaugurata il prossimo 7 ottobre:

1. Tourist Infopoint Centrho - piazza San Vittore 24

2. VisionOttica Perris - Corso Garibaldi 28 – Ottica

3. Ibiza Cuoio – Corso Garibaldi 35 – accessori in cuoio artigianali

4. Di fiore in fiore di Silvia Brancaleon - Via Buon Gesù 10 - Fiorista

5. Galleria d'arte Quadrifoglio - Via Dante 9 - Arte contemporanea e Design

6. Giudici Boutique - Largo Mazzini 18A - Abbigliamento Uomo e Donna

7. Ristorante Il Conte - Via Pellegrino Tibaldi 7

8. Profumeria Tiso - Via Matteotti 73

9. Desirée – Via Matteotti 55 – Abbigliamento donna

10. Eriforio Gioielli &orologi - via Matteotti 39/41

11. RhoBakery Via Matteotti 28 – Panetteria, pasticceria, cucina, aperitivi

12. EDB Truccopermanente - Largo Kennedy 3

13. Peperone Rho - via Martiri della Libertà – Scarpe, borse e accessori

14. ViaggeRho nel Gusto - Via Madonna 98/C - Prodotti regionali

15. La Triade - Galleria Europa - Accessori moda e bijoux

16. Fiori Flowers Fleur - Via Madonna 51 – Fiorista

17. Undercolors of Benetton - Via Madonna 33 - Negozio di intimo

18. Carli - via Madonna 7 - Abbigliamento e accessori

19. Margot for Pet's - via Porta Ronca 47 - Negozio per animali

20. La Cucina: non il solito ristorante - Via Porta Ronca 86.