Una mostra dedicata al teatro Roberto de Silva

Dal 26 agosto la galleria d’arte a cielo aperto in Parco Europa di Rho sarà dedicata al nuovo teatro Roberto de Silva: dopo la proroga della mostra fotografica “RHO dall'Alto”, le 7 bacheche accoglieranno la mostra con le 14 foto del teatro in via di ultimazione e si protrarrà fino a metà ottobre.

Tutto pronto per la mostra dedicata al teatro

La mostra fotografica è realizzata in collaborazione con Marco Pezzetta che ha curato foto e testi insieme all’assessore al Piano strategico, Arredo urbano e Bellezza della Città, Turismo Sabina Tavecchia.

”Abbiamo ricevuto molti apprezzamenti dai cittadini per la mostra RHO dall’alto - ha rimarcato l'assessore - Lo spazio pubblico diventa sempre più fruibile da tutti e permettono di coinvolgere persone che forse non entrerebbero in un museo o una mostra al chiuso in questo periodo. Una modalità che risponde alle linee del Piano Strategico di valorizzare la città partendo dagli stessi abitanti. I pannelli di questi due mostre saranno recuperati e collocati nei siti relativi ai luoghi che raccontano, in modo che i cittadini possano vedere dall’alto l’area”.

Il precedente

La mostra precedente RHO dall’alto è stata realizzata con 14 maxi scatti fotografici presi dal drone comunale guidato da Andrea Strepparola ed esposti in 7 bacheche in Parco Europa, di fronte a Villa Burba: un modo diverso per vedere dall’alto immagini inedite di Rho.

La mostra utilizza delle bacheche da esterno che hanno raccolto grande successo in molte città come ad esempio a Milano e in altre città straniere, grazie ad un efficace impatto visivo. I pannelli hanno una particolarità, perché sono illuminati attraverso un impianto hi-tech ed ecologico costituito da 4 faretti a LED alimentati da batterie ricaricate da un pannello fotovoltaico. Completa la dotazione un sensore crepuscolare che provvede ad attivare i faretti quando diminuisce la luce esterna. Tutto l’impianto funziona autonomamente, senza la necessità di impianti elettrici e senza bisogno di assistenza.