Una festa di Natale all'insegna dei libri in biblioteca

La festa

Appuntamento sabato 18 dicembre alla biblioteca Augusto Marinoni di Legnano

Sarà una mattinata di festa per i bambini sabato 18 dicembre 2021 alla biblioteca Marinoni di Legnano con il Christmas book party.

Un appuntamento da non perdere

Inserito nel programma #atuttonatale, il Christmas Book Party si comporrà di tre momenti. Dalle 10 alle 13 saranno allestite le bancarelle dei libri e dei giochi usati, un’occasione per i bambini di ridare vita, attraverso lo scambio, a oggetti che sarebbero buttati o che rischierebbero di restare inutilizzati: la bancarella dei libri è curata da Girolibri, quella dei giochi da giovanissimi volontari che si sono messi a disposizione per la propria comunità.

Spettacoli e animazione durante la mattinata

Alle 11 avrà inizio lo spettacolo di animazione in movimento “Le Olimpiadi di Babbo Natale”, per bambini dai 6 ai 10 anni. Lo spettacolo di e con Nadia Fusetti e Jacopo Pari è proposto da Teatro Junior – Teatro delle Sfumature e dall’associazione culturale “Il Brutto Anatroccolo”. Alle 11.30 sarò presente Babbo Natale in bicicletta, per l’immancabile foto ricordo sulle due ruote con il grande vecchio dei regali e qualche consiglio per un Natale sostenibile da parte dell’associazione RiCiclo. Obbligo di mascherina dai 6 anni in su e di Green pass per gli adulti.

Informazioni e prenotazioni alla mail biblioteca.legnano@csbno.net e al numero di telefono 0331-547370.